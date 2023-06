TikTok ha lanciato un corso online per diventare creator Si chiama da “Da 0 a ∞: Pionieri digitali di oggi e domani” il progetto organizzato da TikTok, edulia e l’Enciclopedia Italiana Treccani per incentivare la diffusione culturale attraverso i linguaggi digitali. Il corso è gratuito e si potrà accedere dal portale edulia.

A cura di Lorena Rao

TikTok sta cercando di riposizionarsi. Partito come piattaforma dedicata a contenuti leggeri, sta facendo sempre più posto alla divulgazione e al racconto degli eventi. Non è più il social dei balletti, certo. Ma non è ancora chiaro cosa potrebbe diventare in futuro, anche per i ban che lo stanno colpendo in Paesi diversi. Ora TikTok ha collaborato con l’Enciclopedia Italiana Treccani per lanciare un corso gratutio dedicato ai creator, soprattutto quelli che si occupano di divulgazione: “Noi di TikTok vediamo ogni giorno persone che tramite la nostra piattaforma trovano uno spazio per promuovere conoscenza e generare impatto sociale nella società: dagli insegnanti ai musei, dalle istituzioni locali alle persone disabili”, ha spiegato Giacomo Lev Mannheimer, Responsabile Relazioni Istituzionali Sud Europa di TikTok.

Come funziona il progetto di TikTok

Al corso si accede attraverso il portale edulia, l'app di e-learning dell'Enciclopedia Treccani. Una volta iscritti, alcuni creator spiegheranno come hanno fatto a utilizzare questa piattaforma per raggiungere la loro Al progetto hanno collaborato Alessandro (@_chimicazza), Sebastiano Gravina (@videociecato) e Valentina Ghetti (valentina.ghetti). Rispettivamente, sono esperti di chimica, inclusività ed editoria. Come insegnanti del corso però ci sono anche molti altri creator che si occuperanno di spiegare come presentare un contenuto al pubblico della piattaforma.

“Treccani è sinonimo di cultura da quasi 100 anni e oggi compie un altro passo nel futuro, aprendo nuove traiettorie di diffusione del sapere attraverso le piattaforme digitali: in linea con la propria mission, infatti, la partnership strategica con TikTok potrà offrire nuove chiavi di lettura della contemporaneità a pubblici più ampi e promuovere conoscenze con un impatto positivo soprattutto tra i giovani”, ha dichiarato Massimo Lapucci, Presidente di edulia dal Sapere Treccani.