Tiktok.com è stato il sito più popolare del 2021 (più di Google) TikTok.com è stato il sito più popolare del 2021, riuscendo a scalzare anche Google.com nella classifica stilata da Cloudflare.

A cura di Marco Paretti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 2021 è stato l'anno di TikTok, di nuovo. Lo dimostra anche la popolarità del sito web, sottolineata da una ricerca di Cloudflare che ha definito il dominio del popolare social network cinese come il più ricercato dagli utenti. Un risultato notevole anche e soprattutto perché sposta al secondo posto un colosso del web: Google.com (e quindi anche tutti i suoi servizi come Mappe e Gmail) deve cedere la corona a TikTok. Una situazione estremamente diversa rispetto a quella del 2020, quando al primo posto c'era appunto Google.com e per trovare TikTok.com bisognava scendere fino al settimo posto.

Proseguendo nella classifica dei domini più popolari troviamo al terzo posto Facebook.com seguito da Microsoft.com, Apple.com, Amazon.com, Netflix.com, YouTube.com, Twitter.com e WhatsApp.com. Esce dalla classifica Instagram.com, che nel 2020 si era posizionato al nono posto. TikTok.com ha preso la corona da Google.com a febbraio 2021, ma è da agosto di quest'anno che il dominio ha iniziato a essere il più popolare in maniera costante, di pari passo alla popolarità in costante aumento del social network tra una fascia sempre più ampia di utenti.

Ad aver perso poco mordente sono Facebook.com, scivolato al terzo posto a causa dell'ascesa di TikTok ma ancorato nella top 3, e Microsoft.com, che comprende anche tutti i servizi dell'azienda tra cui Office365 e Teams. Un altro dato interessante della ricerca di Cloudflare è l'ascesa di Netflix durante il periodo natalizio, una crescita che gli ha fatto superare anche Amazon, portale che comunque guadagna molti punti durante le festività grazie ai regali di Natale. Anche YouTube ha avuto un unico momento di gloria: il 2 febbraio 2021 è stato il sito più popolare. Il motivo? Un po' il Super Bowl (e le sue pubblicità poi caricate su YouTube), un po' il video di un'istruttrice di fitness del Myanmar girato involontariamente durante (e davanti) il colpo di stato.