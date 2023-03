Su Instagram torna un po’ di musica italiana (ma non tutta) Gli sviluppatori di Meta hanno sistemato un bug che impediva di utilizzare nelle Story di Instagram le canzone gestite da Soundreef. Resta invece attivo il veto per tutti i cantanti che si affidano a Siae.

Quando le agenzie hanno battuto la notizia del ritorno della musica italiana su Instagram, l’affare sembrava fatto. Leggendo meglio invece la strada per far ritornare nelle Story di Instagram tutte le canzoni gestite dalla Siae (società italiana degli autori ed editori) sembra ancora lontana. Meta infatti ha solo sistemato un bug relativo a questa funzione. Quando è saltato l’accordo tra la società che gestisce Instagram e la Siae, gli sviluppatori delle piattaforme hanno bloccato praticamente tutta la musica cantata in italiano.

Oltre alle canzoni dell’archivio Siae questo blocco ha coinvolto anche quelle gestite da Soundreef, la società fondata nel 2011 a Londra da Davide d'Atri e Francesco Danieli. Rispetto a Siae, il numero di artisti gestiti da Soundreef è molto più basso ma ci sono comunque parecchi nomi ben conosciuti dalle classifiche, come Laura Pausini, J-Ax, Gigi D’Alessio, Ultimo o Sfera Ebbasta. Tutti titoli che ora potranno essere utilizzati di nuovo nelle Story e nei Reel di Instagram.

Lo stato dell’accordo tra Siae e Meta

Al momento quindi lo stato dei rapporti tra Siae e Meta è rimasto come l’abbiamo lasciato nelle scorse settimane. Secondo Siae l’offerta avanzata da Meta è troppo bassa. Siae nelle sue ultime dichiarazioni ha spiegato che la chiusura non è totale ma per arrivare a un nuovo accordo sono necessarie nuove condizioni di Meta: “Continueremo a cercare un dialogo con Meta a tutela dei vostri interessi, anche promozionali, ma è importante in questa fase non cedere al ricatto del ‘prendere o lasciare’ perché la difesa del diritto d’autore è la nostra missione primaria”.