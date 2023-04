Su Instagram la Gen Z sta parlando attraverso un codice segreto, ecco cosa vuol dire Secondo i dati di Meta, dal 5 aprile il “codice segreto” fatto di lettere e numeri che è in trend tra gli utenti più giovani è stato utilizzato in tutto 1,3 milioni di volte.

A cura di Valerio Berra

Una lettera e poi due numeri. A volte dopo un emoji, che sia un cuore fatto con le mani, uno smiley o qualsiasi altra cosa. Nelle ultime settimane molti utenti di Instagram della Gen Z hanno cominciato a comunicare attraverso la funzione Notes di Instagram con un codice particolare. Come spiega il portale Know Your Meme da Instagram la tendenza è rimbalzata subito su TikTok dove sono stati pubblicate diverse tabelle per decifrare il codice usato nelle Notes.

Ogni codice corrisponde alla lettera e il suo utilizzo è quello di dichiarare ai propri contatti l’iniziale del nome della propria crush, quella che in tempo senza inglesismi si chiamava semplicemente cotta. La funziona Notes di Instagram è stata lanciata in Italia lo scorso gennaio. Funziona come le story, ma solo in forma di testo. Si scrive un messaggio lungo massimo 60 caratteri (emoji comprese) e poi lo si pubblica. A questo punto il messaggio sarà visibile a tutti i nostri contatti che accederanno ai direct su Instagram.

Come decifrare il codice segreto di Instagram

Come potete verificare aprendo i vostri direct, la funzione Notes non sembra aver attecchito molto in Italia. L’idea sarebbe quella di far partire da qui le conversazioni: gli utenti rispondono a un commento che leggono nelle Notes e poi iniziano a parlare tra di loro. Se però aprite i vostri direct, potete vedere che non sono in molti ad utilizzarla. Eppure Meta spiega che questo trend dei codici sta funzionando: dal 5 aprile i codici sono stati usati oltre 1,3 milioni di volte.