Su Instagram c’è un modo per far vedere i tuoi post solo agli amici stretti Instagram ha annunciato una nuova funzionalità, con l’ultimo aggiornamento gli utenti potranno applicare un filtro per scegliere una lista di persone che possono vedere i contenuti pubblicati.

A cura di Elisabetta Rosso

Esistevano già le "storie per gli amici stretti", quelle contrassegnate dalla stellina bianca su sfondo verde. Ora Instagram ha deciso di estendere la funzionalità anche ai post e ai reel. Non stupisce, da anni la piattaforma ha promosso la sezione come "uno spazio senza pressioni per connettersi con le persone che per loro contano di più”, e sta cercando di trasformare il social in una community personalizzabile. Per questo d'ora in poi sarà possibile scegliere con chi condividere qualsiasi contenuto.

Instagram ha lanciato per la prima volta la funzionalità degli amici stretti nel 2018 per permettere agli utenti di condividere le storie con gruppi ristretti di persone, è stata utilizzata per pubblicare foto selvagge da nascondere al proprio capo, video che dovevano essere tenuti lontani dall'ex, o semplicemente momenti di quotidianità che non si volevano dare in pasto al grande pubblico. In realtà su Facebook si possono già limitare i post a gruppi di utenti selezionati nella propria lista di amici, con il nuovo aggiornamento gli utenti potranno applicare il filtro anche su Instagram.

Come attivare la nuova funzionalità

Per attivare la funzione bisogna solo scegliere la foto o il video da pubblicare, selezionare l'opzione Pubblico che appare quando si sta per condividere il post o il reel, e a quel punto selezionare Amici stretti e poi cliccare su Fine. In questo modo il contenuto sarà condiviso sul proprio profilo ma potranno vederlo solo gli utenti che rientrano nell'elenco, come per le storie apparirà l'icona a forma di stella bianca su fondo verde.

Nuovi strumenti per creare reel su Instagram

Instagram ha annunciato anche i nuovi strumenti di editing per i creator e gli utenti. L'obiettivo è quello di rendere più semplice la creazione di contenuti video direttamente sulla piattaforma, senza ricorrere a app esterne. Tra questi strumenti c'è la possibilità di creare nuovi meme, adesivi, utilizzare font e stili di testo aggiornati, e gli ultimi filtri fotografici per i caroselli. "In aggiunta agli strumenti di editing, Instagram ha anche introdotto nuovi insight per aiutare i creator a comprendere meglio le proprie performance".

Le nuove funzionalità di Instagram

La piattaforma sta cercando di estendere le funzionalità delle storie ai post. Ad agosto Instagram ha annunciato la possibilità di aggiungere la musica nei caroselli. La selezione del brano avverrà una volta creata la base del post tramite il motore di ricerca interno al social. Scorrendo quindi si potrà scegliere la colonna sonora che meglio rappresenta le foto postate sul proprio profilo. L'ultima mossa per includere la musica nei caroselli è un altro modo per l'azienda di sperimentare i post multimediali. Tra le novità ci sono anche i reel condivisi, si potrà lavorare insieme per realizzare un post su Instagram. La società ha spiegato che gli utenti potranno invitare al massimo tre amici come coautori.