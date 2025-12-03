Su Gmail arriva la funzione per chi ha sempre la casella di posta piena: come usarla

In queste settimane su Gmail sta arrivando la nuova funzione “Gestisci abbonamenti”. Permette agli utenti di consultare tutte le mailing list e newsletter attive ed eventualmente annullare l’iscrizione a quelle indesiderate.

Pubblicità, newsletter a cui ti sei iscritto anni fa oppure messaggi da mailing list promozionali in cui sei finito senza nemmeno accorgertene. Tutto confluisce nella tua casella di posta fino a intasarla, con il rischio che tra le tante mail inutili resti sepolta anche quella comunicazione importante che non avresti dovuto perdere.

È per evitare questa situazione che Gmail ha pensato di introdurre una nuova funzione. Si chiama "Gestisci abbonamenti" e Google l'aveva annunciata già a luglio scorso, ma la fase di rollout è attualmente in corso. Come ha segnalato Everyeye.it, in queste settimane infatti diversi utenti si sono accorti che nella loro casella di posta è comparsa la nuova funzione. Tuttavia, come si legge sul blog di Google, la funzione è ancora in fase di implementazione quindi non è detto che sia già disponibile per tutti gli utenti.

Come funziona "Gestisci abbonamenti"

Per verificare se la nuova funzione è già disponibile nella tua casella di posta Gmail, è sufficiente fare un veloce controllo. Per visualizzare l'icona corrispondente alla nuova funzione è necessario cliccare sull'icona "Mail" in alto nella colonna a sinistra, proseguire su "Altro" nel menu a tendina che si apre subito dopo e infine selezionare la voce "Gestisci abbonamenti". È contrassegnata dall'icona di una lettera accompagnata da un divieto.

Accedendo alla funzione, Google mostra l'elenco di tutte le newsletter e in genere di tutti gli abbonamenti via mail a cui siamo iscritti e il mittente da cui arrivano. Le iscrizioni attive sono ordinate da quelle più frequenti a diminuire e per ogni abbonamento viene indicato quante mail sono arrivate nelle ultime settimane.

Come annullare l'iscrizione

Per disiscriversi da un determinato abbonamento basterà cliccare sull'icona posizionata a destra di ogni iscrizione. Se ci si passa sopra con il cursore si legge infatti "Annulla iscrizione". Prima di farlo è possibile comunque cliccare sul mittente per vedere tutte le sue mail in arrivo e valutare se cancellare o meno l’iscrizione.

"Quando annulli l'iscrizione, i mittenti potrebbero impiegare alcuni giorni per interrompere l'invio di messaggi", spiega Google. L'altra opzione per non ricevere più messaggi indesiderati è andare sul sito del mittente e annullare l'iscrizione. Si tratta quindi di un ulteriore strumento per facilitare all'utente la gestione della propria casella di posta, che si aggiunge ai filtri di Gmail contro spam, malware e phishing, alcuni delle esche più spesso utilizzate dai cybercriminali per rubare i dati degli utenti o per tentare di mettere assegno l'ennesima truffa.