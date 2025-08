Streaming Community rischia di chiudere davvero: ora Piracy Shield blocca film e serie tv

Piracy Shield è il sistema per bloccare i siti che trasmettono contenuti coperti da copyright. È stato lanciato da Agcom e più che uno scudo contro la pirateria è un’arma di attaccato. Lo abbiamo visto con il calcio in streaming. Le società che hanno in mano il diritti delle partite trovano un sito che trasmette i loro contenuti. Aprono un ticket su Piracy Shield. I tecnici chiudono l’indirizzo IP.

Un’arma che non sempre funziona. Nell’ottobre del 2024 abbiamo assistito anche al blocco di un indirizzo IP legato a Google Drive. Per diverse ore alcuni utenti non sono più riusciti a scaricare documenti dal cloud di Google. Un’arma che ora verrà usata anche per bloccare i siti in cui vengono trasmessi film, serie tv e musica.

Come funziona Piracy Shield per i film

Come ricorda Wired, Agcom ha firmato il 30 luglio una modifica al Regolamento sul diritto d’autore online che ha ampliato l’area di attacco di Piracy Shield. Le società proprietarie dei diritti possono intervenire quando vedono un loro contenuto trasmesso in streaming. Inviano una segnalazione a Piracy Shield ed entro 30 minuti dalla pubblicazione l'indirizzo IP da cui viene trasmessa viene chiuso.

Il problema di Streaming Community

Al momento Streaming Community è uno dei più grandi portali in Italia dedicato a film, serie tv e documentari. Tutto viene trasmesso in streaming senza abbonamento. Bisogna fare un profilo e regalare i dati personali. L'offerta è ampia. Ci sono le nuove uscite al cinema o le serie di Netflix, Prime Vide e Disney +. Tutto in una piattaforma che un sistema di navigazione che scimmiotta quello di Netflix.

Certo, i problemi ci sono. La qualità è scarsa, ci sono pubblicità scam ovunque ma il problema più grosso è che molti dei materiali che si vedono sono coperti da copyright. Eppure Streaming Community non chiude mai. Cambia indirizzo, cambia dominio, avvisa gli utenti e via. Già nelle scorse settimana Agcom aveva iniziato a pensare ad azioni più drastiche. Ora con Piracy Shield si alza di una tacca il livello del conflitto.