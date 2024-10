Stati Uniti, la campagna elettorale entra nei videogiochi: la mappa di Kamala Harris su Fortnite

video suggerito

Il prossimo 5 novembre gli Stati Uniti dovranno votare alle elezioni presidenziali tra Kamala Harris e Donald Trump. Con l'avvicinarsi dell'Election Day, lo staff della candidata democratica ha pubblicato una mappa su Fortnite. Al suo interno ci sono slogan e rimandi all'agenda politica di Harris. Non è la prima volta che succede.

A cura di Lorena Rao

Kamala Harris, candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, ha una mappa su Fortnite. Si chiama Freedom Town, USA. Dentro si trovano un sacco di bandiere a stelle e striscie e cartelloni slogan. Ci sono poi anche delle tracce audio originali, come la voce dell’avversario repubblicano, Donald Trump, che dice: “Trhey're eating the dogs, eating the cats”. È un riferimento al dibattito tenutosi lo scorso settembre tra Harris e Trump, durante il quale quest’ultimo diramava in diretta una fake news secondo cui gli immigrati negli Stati Uniti “si mangiano i cani, si mangiano i gatti”.

Ma Freedom Town, USA non è un luogo di sbeffeggio, ma uno spazio in cui poter parlare di riduzione delle tasse per le piccole imprese e prezzi delle case più accessibili. Sono alcuni dei temi dell’agenda politica di Harris che emergono esplorando la mappa e giocando alle sfide celate al suo interno. Per diffondere l’iniziativa, lo staff dell’attuale vicepresidente ha scelto come partner alcuni streamer di Twitch – Jordan "Huskerss" Thomas, Himalyahs e Khairi "Kdot" Harris – in queste ore alle prese con video in live streaming in cui giocano a Freedom Town, USA.

Il precedente: l'esperimento di Joe Biden per arrivare ai giovani

È un'iniziativa innovativa, ma non si tratta di un'eccezionalità. Quattro anni prima, nel 2020, l’attuale presidente Joe Biden aveva fatto lo stesso, sfruttando la popolarità tra le giovani generazioni del videogame battle-royale di Epic Games. In quel caso i temi che caratterizzavano la mappa, chiamata Build Back Better With Biden, erano energie rinnovabili, 5G, uguaglianza sociale. In effetti alle elezioni del 2020, Biden ha avuto grande sostegno dalla fascia di età 18-29 anni. Circa il 60% contro il 35% di Donald Trump. Benché Fortnite sia considerato generalmente un gioco per giovani adolscenti, è possibile che abbia contribuito a intercettare i voti dei giovani elettori.

Anche se Epic Games non rilascia dati ufficiali sui suoi utenti, in base a quanto riportato da Statista, Newzoo e Reddit, l’età media di chi gioca a Fortnite pare attestarsi tra i 16 e i 24 anni. Negli Stati Uniti si può votare una volta compiuti 18 anni. L’iniziativa riproposta da Harris potrebbe dunque rivelarsi importante per arrivare a fasce di elettori distanti da tv e giornali, i media in cui i dibattiti politici hanno più rilevanza. Il codice per giocare su Fortnite a Freedom Town, USA di Kamala Harris è 733155366547.

Quelli di Biden e Harris sono esempi che dimostrano la potenza che possono avere i videogame utilizzati come strumenti politici. Quanto a Trump, il suo rapporto con i videogiochi è piuttosto critico. Nel 2019, dopo le sparatorie di El Paso (Texas) e Dayton (Ohio), il tycoon aveva incolpato i videogiochi (e non le armi), riprendendo la classica retorica allarmistica che associa i videogiochi alla violenza. A differenza dell'opinione pubblica, studi recenti attestano che non c'è alcuna correlazione tra le due parti.