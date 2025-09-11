Tecnologia
video suggerito
video suggerito

Stampi la ricevuta del bancomat e ti svuotano il conto: come funziona la truffa dello scontrino

Le ricevute contengono dati sensibili che, se recuperati dai criminali possono aprire la strada a frodi, phishing e furti d’identità. Meglio scegliere i controlli digitali e tutelare la privacy.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Rosso
0 CONDIVISIONI
Immagine

"Vuoi stampare la ricevuta?", è la scritta che compare al termine dell'operazione. Spesso selezioniamo "sì", lo scontrino, infatti, può esser un promemoria per le spese. Non solo, la ricevuta può anche  diventare uno strumento per truffe e furti di identità. In diversi Paesi europei sono già stati segnalati episodi in cui truffatori hanno raccolto ricevute abbandonate agli sportelli automatici, riuscendo poi a fingersi dipendenti delle banche e a ingannare i clienti, ottenendo informazioni sensibili.

Il problema sono le informazioni scritte sulla ricevuta. Oltre ai dettagli della transazione, lo scontrino può riportare il numero di conto corrente, il saldo disponibile sul conto e altri dati legati al profilo bancario. Questi dati possono essere utilizzate dai truffatori, per questo le autorità e gli esperti di sicurezza raccomandino di prestare maggiore attenzione e di evitare si stampare le ricevute se non è strettamente necessario.

Dallo scontrino alla truffa: così i criminali ingannano i clienti

Le ricevute, se finiscono nelle mani sbagliate, diventano strumenti preziosi per tentativi di frode, furti d’identità o truffe telefoniche, i criminali possono per esempio fingersi operatori dell’istituto di credito e chiedere informazioni riservate agli utenti. Tutto parte dallo scontrino che spesso viene abbandonato o gettato via nel cestino all'interno dello sportello. I truffatori possono recuperarlo facilmente e segnare informazioni riservate legate al conto corrente che vengono poi usate per far cadere le vittime nella trappola.

I criminali, ad esempio, possono fingersi operatori dell’istituto di credito e contattare il cliente della banca sostenendo di dover “verificare un’anomalia” o “bloccare un accesso sospetto”. Con tono rassicurante chiedono dati aggiuntivi, come il codice cliente o persino le credenziali per l’home banking. In questo modo possono avere libero accesso al conto e svuotarlo bloccando poi l'accesso al legittimo proprietario.

Come proteggersi: soluzioni digitali e buone pratiche di sicurezza

Oggi, grazie alla tecnologia, ci sono alternative più sicure rispetto alla ricevuta cartacea. Per esempio controllare le transazioni direttamente sul display dello sportello o utilizzare le app ufficiali della banca per verificare saldo e movimenti. In questo modo si riduce il rischio che informazioni personali vengano intercettate. Chi decide comunque di stampare lo scontrino dovrebbe conservarlo nel portafoglio o distruggerlo, in modo che i dati non possano essere ricostruiti.

Le frodi legate agli sportelli automatici fanno parte di un fenomeno più ampio che sfrutta la disattenzione degli utenti e la tecnologia per sottrarre dati sensibili. Non riguarda solo i bancomat: pagamenti online, e-mail, messaggi e telefonate false rappresentano altri veicoli comuni portare avanti campagne di phishing e furti d’identità. La regola d'oro e non condividere mai informazioni personali via telefono, e se contattati verificare sempre chiamando il proprio istituto bancario. 

Tecnologia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
A tu per tu coi gorilla
Nella Foresta Impenetrabile coi gorilla: il racconto di due biologi italiani a Fanpage.it
Sofia Bonicalza e Lorenzo Gordigiani raccontano la loro esperienza
"Un'emozione fortissima, incredibile": le meravigliose immagini
L'incontro pacifico con due famiglie guidate da grandi silverback
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tecnologia
api url views