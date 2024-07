Spiare i dipendenti sul posto di lavoro non è una buona idea: la storia dell’azienda multata dal Garante

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Ingressi, vendite, tempi di lavoro e di inattività. Tutto registrato da un sistema biometrico installato nella concessionaria per spiare i dipendenti. Il Garante della Privacy ha multato l'azienda con una sanzione di 120.000 euro per il trattamento illecito dei dati personali. Il monitoraggio sul posto di lavoro è una pratica sempre più comune. Il New York Times nel 2022 segnalato che otto grandi aziende private su dieci controllano la produttività dei loro dipendenti. I metodi sono diversi, dal tracciamento del mouse, all’accumulo di punti su tabelloni elettronici, oppure app che registrano i movimenti e scattano foto a sorpresa. La pena per chi non sta al passo è sempre la stessa: perdere il lavoro.

L'Autorità è intervenuta in seguito al reclamo di un dipendente della concessionaria. Il Garante, insieme al Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, ha esaminato le violazioni del Regolamento europeo da parte della società. Oltre al sistema biometrico per monitorare i dipendenti hanno anche scoperto che per sei anni l'azienda ha raccolto i dati personali sull'attività dei lavoratori per i suoi report mensili. Il Garante ha quindi sanzionato la società e ha ordinato loro di conformare il trattamento dei dati alle disposizioni della normativa privacy.

Come vengono monitorati i dipendenti

La politica del controllo è diventata più stringente con il ritorno in ufficio post Covid-19. Le aziende hanno adottato metodi diversi per controllare i dipendenti. Ci sono programmi di monitoraggio in grado di registrare le battute sui tasti o tracciare l'attività del computer effettuando screenshot casuali. Altri software registrano chiamate o riunioni, anche tramite le webcam dei dipendenti, o consentono l'accesso remoto ai sistemi dei lavoratori

"I manager sono sempre più interessati a usare software per monitorare i tasti premuti dai dipendenti, le attività e l'attenzione in nuovi modi", ha spiegato alla Bbc Karen Levy, professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze dell'Informazione della Cornell University, negli Stati Uniti ed esperta di sorveglianza sul posto di lavoro. "I datori hanno anche più possibilità ora di spiare i dipendenti, quasi tutte le comunicazioni avvengono infatti su canali digitali e non faccia a faccia".

Ci sono aziende che hanno installato orologi in grado di scansionare le impronte digitali dei dipendenti per registrarne l'ingresso e l'uscita. Alcune usano webcam per raccogliere dati sui movimenti oculari , che vengono utilizzati per tracciare l'attenzione di un dipendente, ha aggiunto Levy.

Perché monitorare i dipendenti non è una soluzione accettabile

Il monitoraggio in realtà non è solo una violazione delle privacy, ma anche un metodo non efficace che crea un ambiente malsano per i dipendenti. Secondo José María Barrero, professore dell'Instituto Tecnológico Autónomo del México per la divisione di amministrazione aziendale e contabilità a Città del Messico: "In realtà quello che un'azienda dovrebbe fare è dare ai dipendenti la capacità e l'incentivo per svolgere bene il proprio lavoro e in modo tempestivo", ha spiegato al New York Times. "Se i datori davvero vogliono migliorare la produttività dell'azienda allora dovrebbero monitorare gli output dei dipendenti, non i loro input."