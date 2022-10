Solo i maggiorenni potranno fare dirette su TikTok Dal 23 novembre solo i maggiorenni potranno trasmettere in diretta, e la piattaforma creerà uno spazio over 18 dove speriemntare nuove tematiche e linguaggi.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

TikTok non è (solo) dei giovani. Le nuove regole della piattaforma guardano al pubblico più adulto. Per trasmettere in streaming sarà necessario avere più di 18 anni. Non solo, nelle prossime settimane verranno lanciate anche delle dirette per i maggiorenni.

Prima bastava avere 1000 follower e un’età superiore ai 16 anni. Dal 23 novembre non sarà più così. Verrà anche creato uno spazio per soli adulti, una zona sicura e inaccessibile ai minorenni. Da un lato la piattaforma vuole responsabilizzare i creator, dall’altro permettere la pubblicazione di video che trattano tematiche non adatte ai più giovani. Da schetch comici con un’ironia più tagliente ai racconti di vita rivolti a un pubblico più maturo.

Sia l'opzione di streaming per soli adulti, sia la restrizione di età aggiornata su chi può fare delle live sono incluse in un fascicolo diffuso da TikTok con il titolo "Il nostro lavoro in corso per aiutare a mantenere la nostra comunità al sicuro".

Il problema delle dirette

Lo streaming, su TikTok, sta prendendo sempre più spazio. Non solo, è anche un modello di business. Nel 2021 le entrate delle dirette erano circa il 15% del fatturato totale di TikTok, negli ultimi due anni sono cresciute quasi il doppio. È diventato il modo più semplice per guadagnare sulla piattaforma. È diventato anche uno spazio inquinato da truffe e monetizzazioni poco trasparenti. Per esempio il caso degli intermediari di TikTok. Trasmettevano le dirette dei rifugiati siriani che chiedevano l’elemosina, e poi trattenevano il 70% dei guadagni.

Una strategia nuova

La piattaforma vieta la maggior parte dei contenuti considerati tradizionalmente "per adulti". "Non sono ammessi nudità, pornografia, video sessualmente espliciti", si legge nelle linee guida della community dell'azienda. Linee guida che cambieranno all’interno degli stream per soli adulti. Se da un lato c’è la volontà di tutelare i minorenni e aumentare la sicurezza della piattaforma, dall’altro le novità introdotte dalla piattaforma potrebbero essere anche un modo per allentare i freni in quegli spazi dedicati al pubblico adulto. Una strategia per ampliare contenuti e diventare più appetibile per gli over 18.

Come funzioneranno le dirette multi-guest

Gli utenti potranno d'ora in poi includere fino a cinque ospiti in uno stream multi-guest. L’app sta anche aggiornando una funzione filtro delle parole chiave per inviare promemoria e suggerimenti ai creatori che desiderano moderare i commenti e le interazioni durante le live streaming.