Se la tua password è in questo elenco ti conviene cambiarla

L’ultimo caso è quello del Louvre. All’inizio di novembre un impiegato del museo ha rivelato dopo il furto che la password utilizzata al sistema di video sorveglianza sarebbe stata molto facile da decifrare. Nessun codice alfanumerico. Giusto una maiuscola e una parola che si può facilmente ricondurre a uno dei musei più noti al mondo: Louvre. Capita spesso. NordPass è un servizio di gestione delle password. Ogni anno la sua più grande campagna di pubblicità è la pubblicazione di un elenco con le password più utilizzate in tutti i Paesi del mondo. Una ricerca da cui l’Italia non esce mai benissimo. Le password più usate sono anche quelle più banali. Strisce di numeri o codici con poca fantasia facili da bucare.

L’ultima ricerca pubblicata esamina il periodo tra settembre 2024 a settembre 2025. Le prime tre password che compaiono in classifica sono molto molto molto facili da indovinare: admin, password e 123456. Se usate, per qualsiasi servizio, una di queste prendetevi dieci minuti questa mattina per cambiarla. Certo. La parte più interessante della classifica non è questa. Le prime posizioni sono sempre state le stesse. L’anno scorso era al primo posto 123456. Le password migliori si trovano scorrendo più giù nella classifica.

C’è un po’ di tutto. Bestemmie, squadre di calcio, nomi propri di persona che immaginiamo coincidano con quello dell’admin. Segnaliamo all’8° posto Napoli1926, nome della squadra e anno i fondazione. Al 17° posto invece c’è juventus. Non male anche la posizione numero 9 con 123stella. Anche se la piratesca perlanera in 10° posizione rivela una certa nostalgia per la saga Pirati dei Caraibi. Ovviamente più sono note le password, più è facile rubarle.

Leggi anche Perché un codice segreto di famiglia è una buona idea per fermare le truffe telefoniche

L'elenco delle password più usate in Italia

admin

password

123456

Password

12345678

123456789

12345

Napoli1926

123stella

perlanera

Il problema delle password nella Gen Z

Se pensate che il problema delle password riguardi soprattuto chi ha poca dimestichezza con il digitale, la classifica della Gen Z non riserva molti aspetti positivi per il futuro della sicurezza digitale. Anche tra i Gen Z la password più utilizzata al mondo è 12345. Le prime quattro posizioni sono occupate dal proseguimento della striscia numerica, si arriva fino a 123456789. Da notare al settimo posto skibidi, riferimento abbastanza chiaro al trend skibidi toilet.