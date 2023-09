Sabrina, famosa su TikTok con i balli in metropolitana: “Ora spero di mantenermi con gli sponsor” Sabrina è cresciuta in Malesia e si è trasferita nel Regno Unito per studiare legge all’Università di Durham, dopo i video sul suo profilo doversi marchi le hanno chiesto di collaborare come modella.

A cura di Elisabetta Rosso

Se vedete sulla metropolitana di Londra una ragazza che balla scuotendo i capelli è lei, Tube girl. Si chiama Sabrina Bahsoon, su TikTok ha 300.000 follower, 12 milioni di Mi piace, e tutto è iniziato con un "no". "Devo spostarmi spesso e ovunque perché vivo abbastanza lontano. Così un giorno mentre tornavo a casa dopo una serata fuori, ho messo le cuffiette e cominciato ad ascoltare la musica", racconta Sabrina alle Bbc.

"Ho notato che quando muovi la testa a ritmo la gente non ti si avvicina, ti lascia in pace, e quindi ho cominciato a farlo per sentirmi più sicura e godermi il viaggio". Poi è arrivata l'idea. "Ho chiesto a un passeggero se poteva filmarmi mentre ballavo e lui ha detto no. Così ho pesato: lo farò da sola". Preme play e si registra per 11 secondi mentre balla su Where Dem Girls ruotando su se stessa. È un successo e Sabrina continua, usando i finestrini della metro come macchine del vento e gli scorrimano come perni per le piroette.

I video di Sabrina Bahsoon

Sabrina è cresciuta in Malesia e si è trasferita nel Regno Unito per studiare legge all'Università di Durham. "Le mie origini sicuramente mi influenzano, vivo in un posto caldo, molto rilassato." Dopo i video su TikTok diversi marchi le hanno chiesto di collaborare, "chiaramente spero di potermi guadagnare abbastanza da mantenermi con questi contratti da modella, anche se all'inizio nemmeno potevo immaginarlo."

I fan ci sono, come anche gli hater ma a Sabrina non interessa. "Credo sia difficile quando vedono una ragazza sicura di sé, cercano di umiliarti" spiega. Non vuole che i commenti negativi sotto i suoi video come "Mi fa rabbrividire" o "La trovo imbarazzante", vengano cancellati. "Non me la prendo, spesso le ragazze vengono criticate quando si divertono".

Il movimento Tube girl

"Sono una persona con molta energia, nel mio gruppo di amici sono quella che dice tutti sulla pista da ballo adesso. Amo ballare, amo la musica, a essere onesti, la metropolitana in sé non è il posto più glamour dove trascorrere il tempo, ma, visto che devo viaggiare per forza, la musica è diventata la mia forma di evasione." Non solo, dopo i video di Sabrina diverse ragazze hanno cominciato a ballare sulla metropolitana e filmarsi. "È diventato un movimento" spiega Sabrina, un modo per essere più sicuri di sé. "Ballando si godono il tragitto casa-lavoro. E mi piace vedere le persone divertirsi, quindi guardare questi video mi scalda il cuore". Poi aggiunge: "Sto ricevendo tanto amore e sostegno, sono così felice in questo momento. Sinceramente non ho parole. È tutto molto nuovo per me, quindi sono semplicemente felice di essere qui."