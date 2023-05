“Regalo 50.000 dollari a 5 follower”, l’assurda lotteria dello youtuber Mr.Beast ha costruito la sua carriera pubblicando video che rasentano l’assurdo, è celebre per fare regali costosi ai suoi follower e negli ultimi mesi sta finanziando attività di beneficenza.

A cura di Elisabetta Rosso

Tra gli hobby di Mr. Beast c'è distribuire i soldi, e per dirla come Shakesperare, se il denaro scorre veloce, tutte le porte si aprono. Non a caso è lo youtuber più famoso al mondo. Il 7 maggio su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae in mezzo a banconote strabordanti e stropicciate, sotto ha scritto: “È il mio compleanno, quindi regalo $ 50.000 a 5 follower! ($ 10.000 ciascuno!). Tutto quello che devi fare è condividere questo nella tua storia e taggare qualcuno nei commenti! Inoltre, se non mi segui, non posso inviarti i soldi se vinci. I vincitori saranno scelti tra 72 ore, mostreranno la prova!" Il post ha già collezionato oltre 16.000 mi piace.

Per chiunque segua Mr.Beast non è nulla di nuovo. Lo youtuber regala macchine alle cameriere al posto della mancia, organizza appuntamenti al buio tra i canali di Venezia, va in giro a distribuire valigette metalliche piene di soldi, ridà la vista ai ciechi e l'udito ai sordi (tutto vero, ha finanziato interventi e apparecchi acustici). Da un lato ci sono i fan entusiasti, chi elogia Mr.Beast di usare l'intrattenimento come escamotage per fare volontariato e dall'altro c'è chi lo accusa dell'esatto contrario: strumentalizzare opere di bene per fare più soldi. Certo, può fare strano vedere Mr.Beast che gioca a carta, forbice e sasso con Dwayne Douglas Johnson (The Rock) scommettendo montagne di soldi da distribuire in beneficenza: "Se vinci tu do 100.000 dollari all'associazione di volontariato che vuoi" dice, che alla fine è la stessa dinamica della lotteria internazionale per il suo compleanno. Ma come dice Mr.Beast: "Alla fine uso solo i soldi per aiutare le persone".

Come vincere i 10.000 dollari alla lotteria

Lo youtuber, il suo vero nome è Jimmy Donaldson, ha spiegato che sceglierà cinque vincitori a caso e darà ciascuno 10.000 dollari. Nessuna tattica, è la fortuna a guidare il gioco, per partecipare all'estrazione globale però è necessario seguire le indicazioni scritte nel post. Innanzitutto condividere il post di Mr. Beast in una storia su Instagram, poi taggare una persona nei commenti, e infine seguire il suo account @mrbeast.

Il follow è fondamentale, ha spiegato lo youtuber, perché in caso di vincita dovrà contattare il fortunato con un messaggio in DM per far recapitare la somma. Il post è stato pubblicato nella notte del 7 maggio, allo scadere delle 72 ore, quindi oggi, verranno annunciati i 5 vincitori. Mr. Beast ha però aggiunto che lo stato di New York sarà escluso dal sorteggio.

Il talento di Mr.Beast

Jimmy Donaldson, meglio, MrBeast, da anni crea contenuti su YouTube. Ha 25 anni, 151 milioni di iscritti sul suo canale e condivide video tradotti in 11 lingue. Nel 2022 ha raggiunto il successo internazionale ricreando un controverso "Squid Game", ispirato alla serie Netflix . Secondo Celebrity Net Worth, il suo patrimonio netto è di 100 milioni di dollari. Non solo video, parte della sua fortuna è dovuta al ristorante virtuale MrBeast Burger, con oltre 300 punti vendita negli Stati Uniti.

Mr.Beast si è costruito la sua carriera pubblicando video che rasentano l'assurdo. E infatti è diventato virale, nel 2017, un suo filmato "I Counted To 100,000!" ("Ho contato fino a 100.000!"). La lotteria della fortuna in occasione del suo compleanno non è una novità. Oltre ai video nonsense o alle sfide improbabili, Mr. Beast è celebre per sorprendere i suoi fan con regali costosi, e nell'ultimo periodo ha anche cercato di spostare somme di denaro in attività di volontariato.

A marzo, per esempio, ha annunciato che aiuterà migliaia di bambini in Sud africa comprando le loro scarpe per permettere un'istruzione adeguata. A gennaio invece ha finanziato interventi per restituire la vista ai senza tetto di Jacksonville, affetti da cataratta. E il suo video è diventato una denuncia sociale verso la disparità di accessi alle cure sanitarie. La scorsa settimana, invece Donaldson ha comprato apparecchi acustici per 1000 persone sorde. C'è chi apprezza la scelta di Mr.Beast di usare l'intrattenimento per finanziare opere di volontariato e chi invece vede "qualcosa di demoniaco" nelle decisioni dello youtuber. Alle critiche ha risposto così: "I ricchi dovrebbero aiutare gli altri con i loro soldi. Io – Ok, userò i miei soldi per aiutare le persone e prometto di dare via tutti i miei soldi prima di morire. Ogni singolo centesimo.” Firmato MrBeastcattivo.