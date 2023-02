La storia (e le critiche) di MrBeast, lo youtuber che nel suo ultimo video ha ridato la vista a 1.000 persone Non è una magia, dietro alle persone che recuperano la vista c’è un intervento chirurgico, semplice e veloce, che rimane ancora inaccessible a molti a causa dei prezzi troppo alti.

A cura di Elisabetta Rosso

A quanto pare cecità e povertà sono direttamente proporzionali, e metà dei non vedenti di tutto il mondo, in realtà, potrebbero risolvere il problema con un intervento di 10 minuti. Ma non possono permetterselo. A denunciarlo è un video distopico di MrBeast, uno degli youtuber più famosi al mondo, con 131 milioni di iscritti sul suo canale. Questa volta non si tratta solo di un contenuto accattivante per macinare follower ma il suo video è diventato una denuncia sociale verso la disparità di accessi alle cure sanitarie.

Il video pubblicato da MrBeast

Il video inizia con lo youtuber che dice: “Stiamo curando la cecità di mille persone”, e poi aggiunge “sarà pazzesco”, e intorno a lui tutti applaudono. Durante il filmato, MrBeast, alias Jimmy Donaldson, mostra pazienti che si sottopongono a un intervento (pagato da lui), poi il medico stacca la benda dagli occhi, e, tra grida entusiastiche e commozione dicono di vedere di nuovo. Come se già non fosse abbastanza MrBeats decide anche di elargire premi, buoni da 50.000 e Tesla di ultima generazione. Il video caricato il 28 gennaio, ha già raggiunto 70 milioni di visualizzazioni.

I pazienti selezionati per il video sono senza tetto di Jacksonville, Florida, che avevano bisogno di un intervento di cataratta ma non avevano i soldi per permetterselo, e persone selezionate che abitano in Paesi più poveri come Namibia, Messico, Brasile, e Kenya. Per trovarle, MrBeast, si è rivolto all'organizzazione no profit SEE International, che fornisce cure oculistiche gratuite in tutto il mondo.

Come spiega infatti durante il filmato Jeff Levenson, oculista e chirurgo che ha effettuato il ciclo di interventi, "la metà di tutta la cecità del mondo è causata dalla cataratta e basterebbe un intervento chirurgico di 10 minuti per risolverla”. Il problema è che, negli Stati Uniti, il costo medio dell'intervento è tra i 3.500 e i 7.000 dollari per occhio.

Chi è Jeff Levenson?

Jeff Levenson è la vera superstar del video. Medico brillante, selezionato dai suoi colleghi come uno dei Florida's Top Doctors, mentre il Jacksonville Magazine lo ha definito uno dei migliori oftalmologi della regione. In realtà quello che MrBeast mostra nel video, altro non è che la quotidianità senza riflettori puntati addosso di Levelson. Da più di 20 anni, infatti, coordina il Gift of Sight, un programma per fornire interventi di cataratta gratuiti a persone non assicurate e con un reddito minimo.

In un video pubblicato su YouTube Levelson, racconta che, “a novembre 2009, mentre stavo guidando ho cominciato a vedere le luci offuscate, era strano, era quello che di solito mi dicevano i miei pazienti. Poi qualche giorno dopo ero seduto al tavolo della cucina e mi resi conto che non riuscivo a riconoscere mia moglie di fronte a me.”

"Dopo il mio intervento di cataratta, sono rimasto sorpreso da quanto fosse luminoso, bello e vivido il mondo, ma sono rimasto scioccato dall'idea che ci siano centinaia di milioni, probabilmente 200 milioni di persone in tutto il mondo, che sono cieche del tutto o quasi, per colpa della cataratta e che non possono accedere agli interventi". Così quando ha recuperato la vista ha deciso di viaggiare in America centrale e meridionale per insegnare le tecniche di chirurgia ai medici che curano le persone nelle zone più povere del mondo.

La reazione del pubblico

Molti utenti hanno commentato negativamente la scelta di MrBeast. "C'è qualcosa di così demoniaco in questo e non riesco nemmeno ad articolare cosa sia", ha scritto un utente. “Non sei, e non sarai mai, l'ultima persona ricca a usare la propria ricchezza per comprarsi anche capitale sociale, pretendendo che la tua posizione ti garantisca di essere adorato da persone impoverite acritiche. Non sei speciale, sei un uomo bianco con il complesso di Dio”, ha poi aggiunto un altro.

Hasan Doğan Piker, streamer di sinistra che si occupa di politica, ha invece commentato il contenuto dicendo, "guardo questo video e sono pieno di rabbia perché abbiamo bloccato l'accesso a una procedura di 10 minuti e abbiamo deciso che solo alcune persone potevano ottenerlo. È così follemente frustrante che un ragazzo di YouTube ci ricavi facendo dei contenuti e che le persone troppo povere non possano proprio vedere". MrBeast ribatte così: “Twitter – I ricchi dovrebbero aiutare gli altri con i loro soldi. Io – Ok, userò i miei soldi per aiutare le persone e prometto di dare via tutti i miei soldi prima di morire. Ogni singolo centesimo.” Firmato MrBeastcattivo.