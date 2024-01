Questo youtuber si è fatto spedire da Milano a Riccione in una cassa di legno, non un’ottima idea Samuele “Captain Blazer” Matteini è uno youtuber attivo su diversi canali, alcuni superano anche il milioni di iscritti. In uno dei suoi ultimi video si è fatto spedire in una cassa di legno da Milano a Riccione. Un’idea discretamente rischiosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

“Mi Spedisco in un PACCO a casa di Mamma”. Il titolo del video di TikTok è abbastanza chiaro ma il contenuto dentro toglie tutti i dubbi. La clip mostra uno youtuber italiano che si fa chiudere dentro una scatola di legno per poi farsi spedire dentro un camion da Milano a Riccione. La clip è diventata virale negli ultimi giorni. Su TikTok ha quasi un milione di views. L’utente del canale è anonimo, è uno dei tanti che pubblicano clip prese in giro senza preoccuparsi troppo del copyright. Rintracciare il canale originale però non è difficile.

Il video da cui sono state prese le clip arriva da YouTube e nello specifico dal canale Cap, da 387.000 iscritti. Lo youtuber si chiama Samuel Matteini, classe 2004, ed è più noto sulla piattaforma per il suo canale principale dove si chiama Captain Blazer, pubblica video di gaming e ha 1,56 milioni di iscritti. Il video dell’auto spedizione è stato pubblicato il 10 gennaio scorso e ha fatto oltre un milione di visualizzazioni.

Come funziona la spedizione

L’obiettivo del video è chiarito subito. Samuele “Cap” Matteini costruisce una scatola di legno dentro la quale posiziona tutto il necessario per sopravvivere un giorno. C’è un materasso, un bagno chimico, dell’acqua, un estintore e del cibo. Matteini si fa chiudere nel corriere. Un complice si occupa di caricarlo sul camion che attraverso una spedizione privata in un giorno lo porterà a Riccione. Tutto senza comunicare al corriere il contenuto del pacco.

I dubbi sull’autenticità del video

Tutto il video si basa su una serie di clip inserite nel video con un montaggio. I dettagli della spedizione vengono censurati. Non si vedono con chiarezza le operazioni con cui il container di legno dentro cui si trova lo youtuber viene caricato e scaricato dal camion. Anche la voce del corriere è camuffata. Nonostante Matteini passi tutto il tempo a raccontare il viaggio come fosse vero, potrebbe anche essere frutto di un buon montaggio.

L’unico particolare che potrebbe far dubitare dell’autenticità del video è la voce. Lo youtuber parla spesso ad alta voce. Possibile che il guidatore non senta nulla? Nella descrizione del video non si fa riferimento all’autenticità del filmato. Si legge solo: “Canale adatto a tutte le età”.

Cosa succede durante il viaggio

In sé il video non riserva grandi emozioni. Per 27 minuti Matteini avverte degli scossoni dall’esterno, mangia del cibo preparato e urina in bottiglie di plastica. Durante la notte svita una parete della cassa di legno per fare qualche passo attorno al suo loculo nel cassone del camion. Inutile elencare tutti i rischi per la sicurezza. In caso di incidente, Matteini si sarebbe ritrovato senza nessun dispositivo di sicurezza. Senza contare che nella sua cassa di legno aveva inserito anche un estintore e una bomboletta di ossigeno.