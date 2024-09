Questo telegiornale ha smesso di usare giornalisti umani: chi sono davvero James e Rose

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Su The Garden Island, unico canale di informazione di Kauai, Hawaii, sono stati presentati due nuovi giornalisti, James e Rose. Guardano in camera, sono sorridenti, c'è solo un problema: non sono umani. I conduttori infatti sono stati creati con l‘intelligenza artificiale dalla startup israeliana Caledo. "I giornalisti, per dirla con parole semplici, hanno sollevato diverse preoccupazioni e hanno sconsigliato di usare avatar AI. Ovviamente, la dirigenza ha deciso di andare avanti", ha spiegato in una dichiarazione il sindacato di Honolulu Star-Advertiser a 404 Media in una dichiarazione scritta.

Kaitlin Gillespie, rappresentante del personale per Pacific Media Workers (PMW), che supervisiona i sindacati delle redazioni dell'isola, ha aggiunto: "È sfruttamento. Questa situazione è chiaramente un caso di colonialismo digitale", ha detto a 404 Media.

I video realizzati con l'intelligenza artificiale

Dal 2 agosto gli avatar hanno trasmesso notizie locali su YouTube e Instagram. "Benvenuti a TGI Today, l'unica trasmissione di notizie in diretta dell'isola di Kauai basata sull'intelligenza artificiale. TGI Today si concentra su contenuti di notizie locali e pertinenti che puoi ottenere solo da The Garden Island ", spiega James all'inizio di ogni trasmissione con la sua voce metallica.

Secondo Gillespie, i video del TGI stanno mostrando le derive legate ​​all'uso massiccio dell'intelligenza artificiale generativa nelle redazioni. "Stiamo sostituendo i giornalisti con qualsiasi cosa sia", ha detto. "Questo è pericoloso perché i giornalisti rischiano di perdere i posti di lavoro. Non solo, lo è anche per i lettori. Ho la sensazione che i datori di lavoro in tutto il paese siano attratti dall'intelligenza artificiale come strumento, viene usata per i software di trascrizione, l'assistenza nell'analisi dei dati, fino al suo utilizzo per sostituire i dipendenti". Non solo. TGI Today è scadente. Gli avatar ripetono le stesse espressioni facciali e tic fisici in un loop, sembrano gif animate. Anche le voci fuori campo suonano sgraziate.

TGI Today non è l'unico a usare l'intelligenza artificiale

Non è un caso isolato, la testata tedesca Bild ha già annunciato la sua strategia digital only e ha sostituito la redazione fisica con un team virtuale che utilizza l'intelligenza artificiale (IA). Anche la testata CNET ha deciso di usare i chatbot per scrivere articoli e tagliare i costi. La startup di intelligenza artificiale Channel 1 ha invece pubblicato un video prova per un servizio di notizie personalizzato. Pechino sta sperimentando i telegiornali con intelligenza artificiale dal 2018. E la società di media statale russa RT ha iniziato a utilizzare i telegiornali con intelligenza artificiale in America Latina alla fine dell'anno scorso.

La paura delle macchine che rubano il lavoro diventa sempre più concreta, il rischio è che da un lato esempi come quello di TGI Today diventino un modello da emulare, dall'altro non lascino altra scelta alla concorrenza che deve stare al passo con la nuova ridistribuzione delle risorse. Oltre alla spaccatura sociale c'è anche il rischio che l'IA produca fake news o contenuti fuorvianti.