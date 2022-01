Questo pesce rosso è in grado di guidare il suo acquario Il team scientifico ha utilizzato un acquario montato su ruote motorizzate, mentre un sistema di telecamere ha registrato i movimenti del pesce rosso effettuati in acqua e li ha tradotti nelle direzioni di navigazione.

A cura di Lorena Rao

Sui pesci rossi esistono diversi modi di dire per sottolineare la loro indole ingenua. In realtà sono esseri molto resistenti, capaci di sopravvivere in assenza di ossigeno, oltre a essere molto dannosi per l'ambiente se liberati in natura. A queste inaspettate notizie, si aggiunge l'ultimo esperimento condotto dai ricercatori dell'Università Ben-Gurion del Negev, in Israele, che dimostra come questi animaletti siano in grado di guidare.

Per giungere a questa conclusione, il team scientifico ha utilizzato un acquario montato su ruote motorizzate. Un sistema di telecamere ha poi registrato i movimenti del pesce rosso effettuati in acqua e li ha tradotti nelle direzioni di navigazione. L'obiettivo? Far nuotare il pesce verso una boa e premiarlo con del cibo nel caso di raggiungimento del traguardo. Durante i tentativi di guida, il protagonista ha urtato più volte contro il vetro, ma alla fine "dopo alcuni giorni di allenamento, il pesce ha raggiunto l'obiettivo", ha riferito il team di ricercatori tramite comunicato stampa. Nemmeno i falsi bersagli sono riusciti a depistare del tutto il pesce rosso alla guida dell'acquario.

Come riportato da ScienceAlert, l'esperimento svolto dai ricercatori "indica che la capacità di navigazione è universale e non specificatamente ambientale", ha affermato Shachar Givon, dottorando presso il Dipartimento di Scienze dell'Università Ben-Gurion del Negev. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Behavioural Brain Research dopo aver superato la fase peer-riview, ossia la revisione paritaria da parte di revisori anonimi specialisti nel medesimo campo così da garantire l'obiettività dello studio. Per i non addetti ai lavori, esiste un video registrato e pubblicato su Twitter dai ricercatori, che mostra il pesce rosso nuotare/guidare il peculiare veicolo verso un bersaglio visivo – un segno colorato sulla parete della stanza – visibile attraverso i lati trasparenti dell'acquario. Nella seconda parte l'adorabile pesce è impegnato in una passeggiata all'aperto.