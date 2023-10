Questo Apple Watch d’oro da 17.000 dollari ora è diventato obsoleto Nel 2015 Apple ha lanciato l’Apple Watch Edition, un modello di lusso dei primi smart watch prodotti da Cupertino. Dal 2018 il software usato da questi modelli non si può più aggiornare, ora Apple si rifiuta persino di ripararli.

A cura di Valerio Berra

Se pensate che l’ultima linea di iPhone 15 sia costosa forse vi è sfuggito un piccolo prodotto destinato al mercato di lusso e sviluppato da Apple nel 2015. Si tratta di un Apple Watch in oro massiccio messo in vendita per 17.000 dollari. Nel 2015 l’Apple Watch era poco più di prototipo: i modelli commercializzati quell’anno erano i primi mai prodotti dall’azienda. Guardandolo ora il modello non sembra così diverso dai Series 9 presentati da Apple lo scorso 12 settembre. Schermo touch (allora un filo più piccolo), corona digitale e un tasto fisico.

Per celebrare il lancio del nuovo prodotto Apple decise però di azzardare un modello costruito in oro massiccio. I clienti potevano scegliere tra oro giallo e oro rosa, tutti e due a 18 carati. I modelli erano limitati, venivano venduti nei negozi di lusso, e costavano dai 10.000 ai 17.000 dollari. Dal 2018 il sistema operativo watchOS con cui funzionavano non è più stato aggiornato. Ora però sono diventati ufficialmente obsoleti.

Cosa vuole dire che l’Apple Watch è diventato obsoleto

La notizia è stata anticipata da MacRumors, una testata specializzata in notizie sull’universo Apple. Il 30 settembre i modelli di Apple Watch in oro sono stati inseriti nella lista dei prodotti obsoleti. In pratica, oltre a non essere più aggiornati non sarà possibile nemmeno ripararli. Non potranno essere presi in carico dall’assistenza degli Apple Store. Non è una scelta arbitraria. Apple applica questa policy a tutti i prodotti che sono stati ritirati dalla vendita da sette anni.

Le critiche al progetto di Apple sugli orologi di lusso

Questa notizia non è solo un piccolo aggiornamento di policy ma la conferma di una serie di critiche fatte al lancio di un Apple Watch di lusso. Il mercato degli orologi di lusso è solido e i modelli più ricercati, in effetti, crescono di valore mentre passano gli anni. Comprare un Apple Watch però non è come comprare Patek Philippe.

Come chiarito dal caso dell’Apple Watch in oro, in gergo chiamato Apple Watch Edition, gli Apple Watch perdono valore nel tempo. Nonostante il materiale con cui sono stati fatti le componenti hardware invecchiano più velocemente dei meccanismi con cui funzionano gli orologi analogici. I processori si corrodono e le batterie perdono di potenza. Insomma, non il migliore degli investimenti.