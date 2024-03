Questi dipendenti di YouTube sono stati licenziati in diretta: stavano testimoniando contro l’azienda La battaglia va avanti da anni, il team di YouTube Music aveva già scioperato a febbraio 2023. Ad aprile aveva deciso di farsi rappresentare a livello sindacale dall’Alphabet Workers Union-CWA. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Jack Benedict era davanti al Consiglio comunale di Austin, stava per testimoniare sulle condizioni dei lavoratori di YouTube Music quando è arrivata la notizia: “I nostri lavori terminano oggi, con effetto immediato, siamo stati licenziati tutti”, dice al microfono. Lui, e il suo team di 43 appaltatori. “Sono rimasto senza parole, scioccato. Non sapevo cosa fare", ha raccontato al Washington Post Benedict, analista di dati di YouTube. "Sicuramente arrabbiato, quello era il sentimento principale. Non penso che avrebbero potuto dare la notizia in un momento peggiore".

La riunione del consiglio è stata trasmessa in diretta online, e il video è diventato virale sui social. I lavoratori hanno dichiarato che continueranno a combattere. "Quella clip del video durante il consiglio comunale sta circolando ovunque e stiamo riscontrando molta popolarità", ha detto Benedict. "Non ci limiteremo a guardare cosa succede."

Le battaglie del team YouTube Music

Il team è stato assunto congiuntamente dal colosso tecnologico Google e da Cognizant, società di servizi professionali attraverso la quale Alphabet ha reclutato il team di YouTube Music. La battaglia va avanti da anni, il team aveva già scioperato a febbraio 2023 e ad aprile ha deciso di essere rappresentato a livello sindacale dall’Alphabet Workers Union-CWA. Gli appaltatori hanno presentato una petizione al consiglio comunale di Austin per ottenere assistenza e sollecitare l'azienda a negoziare condizioni di lavoro migliori per i suoi dipendenti.

"Anche se i lavoratori contribuiscono al successo della piattaforma da un miliardo di dollari, vengono pagati solo 19 dollari l'ora e ricevono benefici minimi", ha spiegato sindacato. Non solo, l’’Alphabet Workers Union-CWA ha sottolineato che Google si è rifiutata di contrattare con loro. Secondo i dipendenti di YouTube Music il licenziamento improvviso potrebbe essere una ritorsione dell’azienda per frenare le battaglie sindacali.

“Stiamo lottando da anni ormai per convincere Google, una delle aziende più potenti e dotate di risorse al mondo, a negoziare con noi in modo che possiamo guadagnarci da vivere in cambio del lavoro che facciamo per migliorare i loro prodotti. È disgustoso che Google abbia intrapreso questa strada di fronte alle modeste richieste dei suoi dipendenti di essere trattati equamente sul posto di lavoro", ha commentato Benedict.

La risposta di Google

Google ha dichiarato di non essere responsabile della contrattazione con il sindacato dei lavoratori Cognizant. "Non siamo contrari al fatto che questi dipendenti di Cognizant scelgano di formare un sindacato", ha detto Courtenay Mencini, portavoce di Google. "Crediamo semplicemente che sia appropriato che Cognizant, in quanto datore di lavoro, si impegni nella contrattazione collettiva."

Cognizant di risposta ha dichiarato che i lavoratori sono stati licenziati dopo la scadenza del loro contratto. La società ha affermato che i dipendenti del team riceveranno per sette settimane il loro stipendio per “esplorare altri ruoli all’interno dell’organizzazione”.