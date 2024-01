Perché Google ha appena deciso di licenziare centinaia di dipendenti Già un anno fa, a gennaio 2023, l’azienda aveva deciso di tagliare il 6% di tutta la sua forza lavoro. Non è l’unica, anche Amazon, Xenrox e Unity Software hanno annunciato nuovi licenziamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

La modalità è sempre la stessa. Google ha inviato una mail a centinaia dipendenti, in una manciata di righe li ha licenziati. "Abbiamo dovuto prendere alcune decisioni difficili riguardo all'assunzione continuativa di alcuni lavoratori di Google, e siamo spiacenti di informarvi che la vostra posizione verrà eliminata", si legge nella nota inviata ai dipendenti. L'obiettivo è ridurre le spese, e investire sull'intelligenza artificiale. I licenziamenti sono anche un effetto collaterale delle ambiziose assunzioni delle Big tech fatte durante la pandemia. Già a gennaio 2023 Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, aveva tagliato il 6% della forza lavoro dell'azienda e giustificato i licenziamenti spiegando che durante il Covid-19 la società ha sbagliato nella sua campagna di assunzioni, costruendo un organico sulla base di “una realtà economica diversa da quella che affrontiamo oggi”. Il Ceo aveva poi aggiunto: “Mi assumo la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato qui”.

"Nella seconda metà del 2023, diversi nostri team hanno apportato modifiche per diventare più efficienti, lavorare meglio e allineare le proprie risorse alle principali priorità di prodotto. Alcuni team continuano ad apportare questo tipo di modifiche organizzative, che includono l'eliminazione di alcuni ruoli a livello globale", ha spiegato un portavoce di Google in una nota.

Chi perderà il lavoro

Google ha annunciato che licenzierà centinaia di dipendenti dell'unità che lavora all'Assistente vocale prodotto dall'azienda, verranno anche eliminate posizioni del team hardware responsabile di Pixel, Nest e Fitbit. I licenziamenti colpiranno poi la sezione dedicata alla ricerca e il team di realtà aumentata (AR). Il portavoce di Google non ha specificato il numero esatto di dipendenti che perderanno il lavoro.

"Vogliamo specificare che tutti i lavoratori interessati potranno candidarsi per i ruoli aperti su Google. Stiamo anche supportando tutti i dipendenti licenziati offrendo servizi di ricollocamento e offerte di fine rapporto", ha aggiunto l'azienda.

Una nuova ondata di licenziamenti

Google non è l'unica, mercoledì scorso Amazon ha licenziato centinaia di dipendenti che lavoravano per il suo servizio di streaming Twitch, e Prime Video. Xerox ha invece annunciato che taglierà il 15% del suo personale, e il fornitore di software per videogiochi, Unity Software, licenzierà 1.800 dipendenti, circa il 25% della sua forza lavoro.

L'Alphabet Workers Union, che rappresenta oltre 1.400 lavoratori della società madre di Google, Alphabet, ha pubblicato un post di protesta su X (fu Twitter): "I nostri membri e compagni di squadra lavorano duramente ogni giorno per creare ottimi prodotti per i nostri utenti e l'azienda non può continuare a licenziare i nostri colleghi mentre guadagna miliardi ogni trimestre."