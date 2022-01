Presto potrai bloccare anche i call center che chiamano dal cellulare Grazie all’estensione della legge n. 5/2018, a fine gennaio 2022 verrà introdotta una nuova regolamentazione del Registro delle Opposizioni che amplierà il servizio anche verso i numeri di cellulare.

A cura di Lorena Rao

Il Registro delle Opposizioni si appresta a un'importante modifica. Si tratta di un servizio gratuito del Ministero dello Sviluppo Economico che permette agli utenti di vietare l’utilizzo del proprio numero telefonico per finalità promozionali. In altre parole, il Registro delle Opposizioni permette di bloccare le chiamate moleste di telemarketing e call center, ma solo sui numeri fissi. Tuttavia, grazie all'estensione della legge n. 5/2018, a fine gennaio 2022 verrà introdotta una nuova regolamentazione che amplierà il servizio anche verso i numeri di cellulare. "L'iscrizione al nuovo Registro consentirà l'annullamento di tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità di telemarketing e sancirà il divieto di cessione a terzi dei dati personali, indifferentemente dalla fonte dei contatti che utilizzano gli operatori. Questi ultimi saranno obbligati a consultare il nuovo Registro prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare", viene riportato sul sito ufficiale del servizio.

Per evitare quindi di essere contattati per pubblicità aggressiva, anche su cellulare, basterà iscriversi al nuovo Registro per avere l’annullamento di tutti i consensi rilasciati in precedenza per finalità di telemarketing. Inoltre le terze parti non potranno più accedere ai dati personali, tra cui il numero di cellulare da chiamare per fini promozionali.

La notizia proviene da Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori, e da Gilberto Pichetto Fratin, vice ministro dello Sviluppo economico. Quest'ultimo ha affermato che la proposta regolamentare è già stata concordata per permettere la trasmissione al Consiglio dei ministri per la deliberazione e, in seguito, al Presidente della Repubblica. Simone Baldelli commenta invece su Twitter, scrivendo: "Ottima notizia per i consumatori: tra poche settimane sarà attivo nuovo regolamento su Registro delle Opposizioni, allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile". Un passo importante per la tutela degli utenti, adesso liberi di scegliere se essere contattati per telemarketing dai call center, anche su cellulare.