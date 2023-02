Pokémon ha appena lanciato un gioco in cui c’è un solo modo di vincere: dormire Il nuovo Pokémon Sleep è un tracker del sonno, registra il modo in cui dormiamo e in base alle combinazioni del nostro sonno decide quali Pokémon far arrivare. Con un buon sonno profondo dovreste riuscire ad attirare uno Squirtle.

A cura di Valerio Berra

Nell’enormità di titoli sfornati da The Pokémon Company forse Pokémon Sleep merita almeno una menzione d’onore per la sua originalità. Qui per catturare i Pokémon basta fare solo una cosa: dormire. Pokémon Sleep è un mobile game, che sarà disponibile sia per i sistemi operativi Android che per iOS. Di fatto è un tracker per il sonno che registra il modo in cui dormiamo, lo classifica e poi attribuisce un punteggio che ci permetterà di progredire nel gioco.

Nello specifico l’app registra il nostro sonno e lo divide in tre categorie in base all’intensità: dozing, snoozing, e slumbering. Combinando queste fasi durante la notte attireremo nel nostro smartphone Pokémon diversi. Alcune combinazioni sono note, con un sonno leggero dovremmo riuscire a portare nel nostro smartphone un Pikachu e un Caterpie. Con un sonno più profondo invece dovreste riuscire a portarvi a casa anche uno Squirtle.

Come viene registrato il sonno dall’app di Pokémon

Dai video di presentazione dell’app sembra che il sonno venga registrato direttamente dal microfono dello smartphone. Non dovrebbe esserci nessun tracker da indossare al polso. Per un’esperienza di gioco più completa Pokémon mette a disposizione anche il Pokémon Go Plus Plus. Questo dispositivo è a forma di pokéball, bisogna metterlo sotto le lenzuola e non solo registra i rumori del sonno ma può anche fare da sveglia o diffondere delle ninna nanne, ovviamente cantate da Pokémon. L’app verrà lanciata nel 2023, anche se non è ancora stata fissata una data ufficiale.