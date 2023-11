Pierluigi, l’italiano entrato nel Guinnes World Record per un mosaico fatto di Lego Pierluigi Cervati ha guidato il progetto che ha portato alla costruzione di un mosaico lungo 16,83 metri. Come se l’impresa non fosse già abbastanza, questo mosaico è lenticolare: a seconda della visuale cambia l’immagine rappresentata.

A cura di Valerio Berra

16,83 metri di lunghezza. 3,06 metri di altezza. E 811.008 mattoncini Lego messi uno accanto all’altro. E poi un dettaglio: è tutto lenticolare. In base all’angolo da cui lo si guarda può rappresentare un soggetto diverso. Da una prospettiva si vede la città di Bergamo, dall’altra la città di Brescia. Proprio come le carte plastificate che da piccoli ci scambiavamo all'intervallo. Almeno se siete nati negli anni '90.

È con questo mosaico che Pierluigi Cervati è riuscito a entrare nel Guinnes World Record. L'opera è stato presentata, e completatoa, durante la 44° edizione della Fiera Campionaria di Bergamo. L’idea era quella di celebrare le due città che per il 2023 sono state scelte come Capitali della Cultura. Se volete vederlo sarà esposto in piazzetta Santo Spirito a Bergamo per tutto il mese di dicembre.

Pierluigi non ha fatto tutto da solo. Ormai le imprese collettive sono la via migliore per entrare nel Guiness World Record, come avevano anticipato anche i Simpson nel 2002 (Stagione 13, episodio 8): “Tutti i primati individuali sono stati stabiliti da pazzoidi che si sono quasi uccisi. L’unico modo per entrare in questo libro è cimentarsi in un’impresa di gruppo”.

Chi è Pierluigi Cervati

La storia di Pierluigi con i mattoncini Lego comincia prima di questo record. Pierluigi è il proprietario di un negozio di giocattoli specializzato in Lego. Uno spazio che si chiama La Città del Mattoncino e si trova a Bergamo. È un negozio che è stato aperto insieme alla moglie, Beatrice Da Ros. I due avevano anche cominciato a progettare insieme una piccola impresa, sempre basata sui Lego: un'enorme nave da crociera galleggiante composta da circa 200.000 mattoncini. Nel novembre del 2021 le condizioni di salute d Beatrice si aggravano. La donna, 40 anni, muore per malattia, non viene specificato per cosa. Pierluigi decide di continuare la nave da solo e nell’ottobre del 2022 la presenta alla fiera Mattoncini a Bergamo. I giornali locali e nazionale celebrano l'impresa come un piccolo successo. Lui dedica tutto alla moglie.

LA CITTÀ DEL MATTONCINO | La foto del mosaico del Guiness World Record

Il mosaico lenticolare di Lego

Per costruire i suo mosaico Pierluigi non ha fatto tutto da solo. I mattoncini sono stati posizionati anche ai bambini dei reparti pediatrici che hanno partecipato al progetto Build To Give, progetto di benificienza di Lego. Non solo. Anche il pubblico della Fiera Campionaria di Bergamo ha potuto attaccare alcuni mattoncini e entrare a fare parte del record.