Su quest’isola si guadagnano milioni di dollari senza fare nulla: il merito è tutto dell’IA L’isola ha sempre fatto affidamento sul turismo ma dopo un uragano nel 2017 e lo stop forzato della pandemia, si è trovata in difficoltà. Ora le entrate derivate dal dominio diventano un’occasione per ripartire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Erano gli albori di Internet quando ai diversi territori venne assegnata la loro fetta di cyberspazio contrassegnata dai domini. E infatti nel 1988, la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) attribuì due lettere a ogni paese. Anguilla, un'isola di Porto Rico, ricevette .ai, e non poteva immaginare che quasi quaranta anni dopo quel dominio avrebbe fruttato milioni di dollari. "Alcuni lo chiamano una manna dal cielo", ha detto il premier di Anguilla, Ellis Webster. "Altri semplicemente Dio che ci sorride."

Anguilla riscuote una commissione su ogni registrazione per gli indirizzi Internet che terminano con “.ai”, il nome di dominio assegnato all'isola di Porto Rico, (l'Italia per esempio ha .it). E ora che le aziende vogliono ottenere il dominio .ai per posizionarsi nel mercato dell'intelligenza artificiale Anguilla ha ricevuto un'enorme somma di denaro. Secondo i dati rilasciati dal governo di Anguilla, nel 2023 hanno raccolto circa 32 milioni di dollari, circa il 10% del prodotto interno lordo dell'isola. E infatti in un anno sono stati registrati oltre 200.000 nomi sotto il dominio .ai.

Come verrà utilizzato il denaro raccolto

La svolta è arrivata con il lancio di ChatGPT, il 30 novembre 2022. Nel giro di cinque mesi, le registrazioni dei domini .ai sono aumentate. Il denaro, ha spiegato Webster, verrà utilizzato per fornire assistenza sanitaria gratuita agli over '70 e stanziare i fondi per la costruzione di una scuola e di un centro professionale. Il governo dell'isola vuole anche migliorare i servizi del proprio aeroporto, i guadagni verranno anche redistribuiti per finanziare eventi e strutture sportive.

Leggi anche Come farà quest’uomo a incassare un miliardo di dollari senza fare niente

L'isola ha sempre fatto affidamento sul turismo, ma dopo un uragano nel 2017 e lo stop forzato della pandemia, si è trovata in difficoltà. Ora le entrate derivate dal dominio diventano un'occasione per ripartire. "Non avremmo mai pensato che avrebbe avuto questo potenziale, è stata davvero una fortuna per noi", ha aggiunto Webster. Secondo i funzionari dell'isola il 2024 porterà entrate simili a quelle dell'anno scorso grazie al dominio .ai.

Il caso di Tuvalu

Non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Anche Tuvalu, un insieme di isole a nord-ovest dell'Australia, infatti ha guadagnato grazie al suo dominio .tv. Grazie all’aumento della programmazione in live streaming e dei videogiochi, Tuvalu ha raccolto circa un dodicesimo del suo reddito nazionale lordo (RNL) annuo concedendo in licenza il suo dominio a giganti della tecnologia come la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon. Ha venduto poi i diritti del suo suffisso, ".tv" a un imprenditore canadese per 50 milioni di dollari e ha utilizzato il denaro per fornire elettricità, finanziare borse di studio e il processo di adesione alle Nazioni Unite. Nel 1994, invece, Chris Clark acquistò i dominio pizza.com per 20 dollari e lo vendette nel 2008 per 2,6 milioni di dollari.