Realizza una nave da 200mila Lego per Beatrice, la moglie morta a 40 anni Una nave da record fatta solo di mattoncini Lego e che da oggi può anche solcare le acque. Un uomo ha portato a termine il progetto ideato dalla moglie, scomparsa a 40 anni, e ora punta a vincere il Guinness dei primati.

A cura di Fabio Pellaco

La nave costruita con i Lego (foto Facebook)

Marito e moglie avevano iniziato a costruire il modellino di una nave da crociera interamente con i mattoncini Lego. Ora che lei non c'è più il suo compagno ha terminato il progetto e, in sua memoria, proverà ad entrare nel Guinness dei primati.

Una nave gigante fatto di soli mattoncini

Pierluigi Cervati, originario di Verolanuova, nel Bresciano, si era trasferito a Bergamo insieme alla moglie, Beatrice Da Ros, dove avevano aperto un negozio specializzato proprio in Lego: "La città del mattoncino". Poco dopo è arrivata l'idea di cimentarsi loro stessi nella costruzione di un modellino e, accomunati dalla passione comune per le crociere, si erano imbarcati nella costruzione di una nave gigante.

In cinque mesi di lavoro erano riusciti ad assemblare tutti i pezzi necessari. Il progetto aveva riscosso tanto successo da essere esposta nel 2018 nella sede di Genova della Costa Crociere, in occasione dei 75 anni dalla fondazione della compagnia di navigazione.

La nave prima dell’aggiunta dello scafo (foto Facebook)

L'ambizione della coppia di andare ancora oltre, li aveva spinti, nel 2020, a studiare la possibilità di farla galleggiare. "Abbiamo deciso di modificarla perché volevamo metterla in acqua – ha spiegato Cervati -. Ovviamente, fedeli all’idea che le Lego si debbano smontare e riutilizzare, abbiamo studiato un modo per evitare qualsiasi materiale che non fossero i mattoncini, come ad esempio la colla».

Il progetto è stato completato dal marito

Poi la pandemia e l'aggravarsi delle condizioni di salute della donna, che l'hanno portata fino alla morte nel novembre 2021 a soli 40 anni, hanno ritardato i lavori. Ma il marito ha deciso, in nome del loro amore e della passione che Beatrice metteva nel suo lavoro di terminare il progetto. La nave pesa quasi 200 chilogrammi ed è composta da più di 200mila mattoncini. È lunga oltre tre metri e alta 94 centimetri. Senza l'utilizzo di colla o sostegni, si regge solo dal sapiente accostamento di tutti i pezzi.

La nave durante la fase di "refitting" (foto Facebook)

Adesso, la riproduzione della Costa Diadema, ha anche 12 motori funzionanti all'interno dello scafo e 998 luci a led che la illuminano. Cervati punta ora al Guinees dei primati: "La nave è stata collaudata in gran segreto tra Verolanuova e Verolavecchia, e i test definitivi sono stati fatti sul lago d'Iseo. Sono convinto che vincerà il Guinness dei primati, un record che appartiene a mia moglie perché l'idea e una parte della realizzazione sono merito suo".

La presentazione ufficiale si terrà durante la fiera "Mattoncini a Bergamo" che si svolgerà in via Lunga dal 28 ottobre all'1 novembre.