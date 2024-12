video suggerito

Perché sempre più persone stanno cercando la loro casa d’infanzia su Google Maps Ci sono immagini di nonni che curano il giardino, bambini che tornano da scuola, famiglie che giocano con il cane davanti alla porta di casa. Le foto sono scatti casuali di momenti quotidiani, istantanee raccolte da Google Maps. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

GOOGLE | i Trekker di Street View

Sui social sono comparsi caroselli sfocati di cani, bambini, giardini, villette a schiera e cortili in festa. Sono le foto di Street View. Gli utenti stanno usando la funzione di Google per creare video nostalgici, cercano infatti le loro case d'infazia a caccia di ricordi dimenticati. In molti hanno trovato testimonianze del passato.

Le foto sono scatti casuali di momenti quotidiani, istantanee raccolte da Google Maps. Ci sono immagini di nonni che curano il giardino, bambini che tornano da scuola, famiglie che giocano con il cane davanti alla porta di casa. Gli screenshot sono accompagnati dalla canzone "Springsteen" del cantante country Eric Church. "Questo nuovo trend mi sta facendo piangere", scrive un utente nella didascalia. "Ho rivisto i miei nonni sulla sedia a dondolo nella veranda, mi ha commosso tantissimo, per favore continuate a condividere anche voi i video di Google Street View, sono nostalgici e meravigliosi", ha aggiunto un altro.

Le immagini catturate da Google Street View

Google Street View è una funzione di Google Maps che fornisce viste panoramiche a 360° in orizzontale e a 160º in verticale lungo le strade, a distanza di 10-20 metri l'una dall'altra. Per la realizzazione le foto, Google Street View usa macchine fotografiche posizionate sul tetto di diverse automobili, chiamate Google Cars.

Nelle aree pedonali, nei parchi e nelle strade con accesso vietato alle automobili vengono usati i tricicli, chiamati Google Trikes, o i Trekker che posizionano la macchina fotografica sopra uno zaino. Per tutelare la privacy degli utenti i volti sono sfocati. Come ha spiegato Google: “Abbiamo sviluppato un'innovativa tecnologia di sfocatura per non rendere riconoscibili i volti e le targhe automobilistiche identificabili nelle immagini di Street View”.

La funzione è stata lanciata il 25 maggio 2007, poi gradualmente ha raggiunto diverse aree del mondo. In Italia Google street View è arrivata il 29 ottobre 2008.

Le foto scattate sono istantanee casuali che catturano un momento quotidiano. Non solo ricordi d'infanzia, Google Street View infatti ha permesso anche di risolvere un caso risalente al 2023. Le immagini sono state infatti utilizzate dalla polizia spagnola per ricostruire la morte di un uomo di origine cubana nella provincia di Soria, in Spagna. Le foto, ha spiegato la polizia, sono state cruciali e hanno permesso l'arresto di due persone.