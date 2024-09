video suggerito

Perché Luna Rossa riesce ad andare fino a tre volte più veloce del vento? I monoscafi di classe AC75 che vediamo navigare nella Louis Vuitton Cup sono in grado di superare tre volte la velocità del vento. Un risultato che è possibile solo grazie a una lunga serie di tecniche di vela e tecnologie di costruzione. In questo modo Luna Rossa puà arrivare a una velocità massima che sfiora i 100 km/h. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luna Rossa è come una monoposto da Formula 1. Tutti i suoi dettagli del suo monoscafo di classe AC75 sono ottimizzati per andare il più veloce possibile con ogni condizione di vento. Le vele, lo scafo, il timone e soprattutto i foil che le permettono di volare sull’acqua. Un’equazione che consente alla barca italiana di sfiorare in gara i 100 km/h, circa 53 nodi.

D’altronde sono questi i requisiti per partecipare all’America’s, il trofeo nautico più antico del mondo. Un trofeo dove nell'ultima edizione Luna Rossa è riuscita ad arrivare in finale, dove però ha dovuto cedere la vittoria al team New Zealand. Intanto Luna Rossa si sta giocando la Louis Vuitton Cup nelle acque davanti a Barcellona.

Qual è la velocità massima delle barche dell’America’s Cup

Partiamo da una premessa. Le barche dell’America’s Cup sono mezzi enormi. Possono arrivare a pesare 6,2 tonnellate, senza contare il peso dell’equipaggio. Sono lunghe circa 21 metri e l’albero maestro è alto 26,5 metri. Giusto per fare un paragone, una monoposto da Formula 1 arriviamo a un peso che raggiunge al massimo gli 800 kg. Nonostante questo, dei colossi del genere sono in grado di raggiungere attraverso una serie di sistemi i 100 km/h.

Leggi anche Come funzionano i foil nella vela e come fanno a far volare le barche dell’America’s Cup

La tecnologia principale che viene usata per arrivare a questo risultato è quella dei foil: delle strutture asimmetriche montante ai lati dello scafo che servono per far volare la nave sopra l’acqua. Per raggiungere questo risultato sfruttano la fisica della portanza, la stessa forza che permette agli aerei di volare. In questo modo le barche dell’America’s Cup riescono ad abbattere l’attrito dell’acqua: uno degli ostacoli principali alla velocità.

Quanti nodi raggiunge Luna Rossa e come fa ad andare tre volte più veloce del vento

Dal punto di vista fisico la cosa interessante di queste imbarcazioni e in generale del mondo della vela, è che grazie a una combinazione di tecniche e tecnologie queste barche non riescono solo a imbrigliare il vento a favore ma possono anche muoversi con il vento contrario e andare anche più veloce del vento stesso. Le vele di Luna Rossa sono state create con fasce di carbonio, leggere e resistenti per imbrigliare il vento. Parliamo comunque di una barca che in totale può costare circa 90 milioni di euro. Anche le vele sfruttano il principio della portanza. Anzi, guardandole dall'alto sembrano proprio un'enorme ala di aereo.

L’azione combinata di tutte le tecnologie a bordo di Luna Rossa permette così di raggiungere velocità che sono tre volte più alte del vento stesso. Guardando le velocità massime raggiunte nelle edizioni dell’America’s Cup è impressionante il salto di qualità registrato negli anni, soprattutto da quando sono arrivati i foil: pensate che nel 2013 le barche di classe AC72 arrivavano al massimo a 2,3 volte la velocità del vento.