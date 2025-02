Perché la Nasa sta costruendo Blue Abyss: la piscina più profonda del mondo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Blue Abyss

In Cornovaglia la Nasa sta costruendo la piscina più profonda del mondo. Si chiama Blue Abyss, ed è la chiave per l'esplorazione spaziale del futuro. Immergersi nell'acqua infatti è l'unico modo sulla Terra per simulare lo Spazio. Come ha spiegato il portavoce del progetto, "la NASA e Blue Abyss collaboreranno per esplorare soluzioni innovative per la formazione e la conduzione di ricerche che affrontino le sfide degli ambienti in orbita terrestre bassa, cis-lunare, lunare e marziano".

Il Glenn Research Center ha firmato un accordo per costruire in Cornovaglia la piscina Blue Abyss presso l'Aerohub Enterprise Zone dell'aeroporto di Cornwall, a Newquay. "La firma dell'accordo ha segnato un passo importante nel futuro della formazione e della ricerca spaziale commerciale".

"Gli astronauti e gli altri professionisti dello spazio vorranno arrivare da tutto il mondo per usare l'ambiente enorme, ma controllato, per ridurre i rischi nello spazio. Vedo molte collaborazioni internazionali e iniziative imprenditoriali che iniziano la loro vita all'interno di Blue Abyss", ha dichiarato Helen Sharman, prima astronauta britannica.

Il progetto Blue Ayss

Blue Abyss permetterà di testare le operazioni che avverranno negli ambienti più estremi del mondo, dalle profondità dell'oceano alle frontiere dello Spazio. "La nostra futura infrastruttura, tra cui il più grande e profondo bacino di R&S al mondo, supporterà la ricerca all'avanguardia e la preparazione delle missioni", si legge sul sito ufficiale.

Un team di ex astronauti, specialisti in medicina spaziale ed esperti del settore, progetterà programmi personalizzati per clienti privati ​​e professionisti. Dall'addestramento alla galleggiabilità neutra, ma anche test per la gravità e la resilienza psicologica, "i nostri servizi prepareranno individui e team alle sfide dell'esplorazione spaziale, consentendo al contempo a nazioni e organizzazioni di sviluppare programmi spaziali sostenibili."

Un passo importante per il Regno Unito

Ross Hulbert, membro dello Spaceport Cornwall, ha dichiarato: "Vorremmo porgere le nostre più sentite congratulazioni a tutti coloro che lavorano alla Blue Abyss per la loro nuova partnership con il Glenn Research Center della NASA. "Questa collaborazione non solo mette in mostra le loro incredibili capacità, ma consolida anche il ruolo del Regno Unito nell'addestramento avanzato in ambito spaziale e sottomarino".

"Man mano che sviluppiamo infrastrutture di nuova generazione, tra cui le nostre strutture proposte negli Stati Uniti e nel Regno Unito, contribuiamo a posizionare il Regno Unito come un attore importante nel settore spaziale", ha aggiunto John Vickers, amministratore delegato della società privata Blue Abyss. "La crescita del settore, la consulenza, la formazione e lo sviluppo delle infrastrutture che attireranno clienti internazionali e promuoveranno l'innovazione nell'industria spaziale del Regno Unito".