Perché la Cina ha vietato le maniglie a scomparsa sulle auto

La nuova moda delle maniglie a scomparsa ha avuto vita breve in Cina: il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) ha infatti annunciato che dal 1° gennaio 2027 questi sistemi di apertura saranno vietati su tutti i veicoli. Ecco le ragioni della decisione.

Un’auto con la maniglia a scomparsa

Il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT) della Cina ha annunciato che dal 1° gennaio del 2027 saranno vietate le maniglie a scomparsa sulle auto, un “vezzo” alla moda introdotto negli ultimi anni. Si parlava già da tempo di questa possibile decisione e si ipotizzava che il divieto sarebbe potuto partire a luglio 2027, tuttavia la misura è stata anticipata per ragioni di sicurezza. Nell'ordinanza, citata dai principali media internazionali come la CNN, il divieto è stato introdotto a causa delle potenziali difficoltà da parte dei soccorritori – o persino l'impossibilità – di azionare le maniglie esterne delle portiere in caso di incidente stradale. La misura coinvolge comunque anche le maniglie interne: entrambe le tipologie, infatti, in Cina dal primo gennaio 2027 dovranno essere dotate di un dispositivo di sblocco meccanico. Nell'ordinanza, come spiegato dalla CNN, viene inoltre indicato che le maniglie esterne delle portiere “dovrebbero avere spazio sufficiente per azionare il meccanismo di sblocco con una mano da qualsiasi angolazione”, mentre quelle interne “dovrebbero essere chiaramente visibili dalla posizione dell'occupante corrispondente”.

Le maniglie a scomparsa, introdotte recentemente da varie case automobilistiche, rendono sicuramente la linea dell'auto più filante e aerodinamica. Ciò rappresenta anche un vantaggio (limitato) dal punto di vista dei consumi, soprattutto per i pesanti veicoli elettrici, dato che migliora il coefficiente aerodinamico, ma appare evidente che si tratta principalmente di un elemento di design per aumentare l'eleganza e la silhouette delle vetture. In sostanza parliamo di moda. Le maniglie a scomparsa, infatti, quando l'auto è in movimento “spariscono” all'interno delle portiere lasciando la superficie liscia e uniforme. Ne esistono di vario tipo: alcune sono pieghevoli premendo la parte anteriore della maniglia, altre si basano su attuatori elettrici (elettroattuatore) e sono quelle principalmente nel mirino delle autorità cinesi. Se infatti per qualche motivo dovesse verificarsi un'interruzione della corrente elettrica, in caso di incidente i soccorritori potrebbero avere difficoltà ad aprire le portiere con le maniglie rimaste bloccate all'interno. È facile intuire cosa potrebbe accadere in caso di incendio, dove i secondi di differenza possono salvare una vita.

A tal proposito si era espresso anche l'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC), il più importante automobil club d'Europa. Nel 2024 in un comunicato ad hoc scriveva che l'Euro NCAP, ovvero il consorzio europeo per la verifica dei sistemi di sicurezza dei veicoli, in appositi test in cui si verificano forza e tempi per aprire le portiere non aveva riscontrato alcun problema con queste maniglie a scomparsa, anche perché i veicoli sono equipaggiati con sistemi automatizzati che le sbloccano in caso di incidente. Tuttavia l'ADAC ha espresso comunque perplessità per quello che può accadere nel mondo reale. “Dal punto di vista del mobility club, una soluzione meccanica per l'estensione delle maniglie delle portiere offre le migliori possibilità di aprire le portiere dall'esterno dopo un incidente, anche in caso di interruzione dell'alimentazione”, ha spiegato l'ente tedesco. “I soccorritori hanno sempre difficoltà quando la deformazione della carrozzeria del veicolo è così grave che le portiere si bloccano e non possono essere aperte nemmeno tirando con forza la maniglia. Ciononostante, una maniglia robusta e allungata può aiutare ad aprire la portiera anche in caso di deformazione e resistenza significativa, ad esempio se la portiera striscia sul terreno o su un ostacolo, o se il veicolo è capovolto”, ha aggiunto l'ADAC.

Una recente indagine condotta da Bloomberg sembra dare pienamente ragione alla decisione presa della Cina. Vengono citati alcuni gravi incidenti mortali o con feriti gravissimi proprio a causa dell'impossibilità di aprire le maniglie elettroattuate rimaste bloccate. Si racconta ad esempio il caso di una coppia rimasta intrappolata all'interno di un'auto elettrica ribaltata e con principio di incendio; un vigile del fuoco fuori servizio è riuscito a tirar fuori l'uomo dopo aver rotto il finestrino, proprio perché le maniglie erano rimaste bloccate e non si riuscivano ad aprire le portiere. La moglie, rimasta incastrata sul sedile passeggero, è stata estratta solo dopo aver subito danni permanenti ai polmoni e ustioni di terzo grado viso. Nell'articolo di Bloomberg citato anche da carandriver vengono indicati anche alcuni incidenti mortali con più persone rimaste bloccate nelle auto andate a fuoco. Non c'è morte più assurda e atroce dopo un incidente stradale, soprattutto se la potenziale causa sia collegata a un elemento di design come le maniglie a scomparsa. Non c'è da stupirsi che le case automobilistiche coinvolte nei casi sopraindicati stiano valutando di riprogettare i sistemi di apertura delle portiere.

Rapporti di enti autorevoli come la National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti segnalano diversi casi di persone costrette a rompere i finestrini delle proprie auto dopo aver lasciato i figli sul sedile posteriore e non essere più riusciti ad accedere nell'abitacolo per il blocco delle portiere. Numerosi anche i casi di automobilisti che, in caso di alimentazione elettrica assente, non sono più riusciti ad accedere alla propria auto (sono coinvolti marchi e modelli diversi). Alla luce dei potenziali rischi, disporre di una classica apertura meccanica sembra dunque la soluzione più logica e saggia. Poiché il mercato cinese è molto grande, non ci sarebbe da stupirsi se questo divieto dovesse riflettersi anche da noi: progettare gli stessi modelli con maniglie differenti avrebbe chiaramente un costo superiore, pertanto le case automobilistiche potrebbero adeguarsi di conseguenza. Non si può nemmeno escludere che il divieto venga introdotto anche altrove.