Per il fondatore di PayPal sta arrivando l’anticristo: “È qualcuno come Greta Thunberg”

Nel suo ciclo di lezioni sulla fine del mondo, Peter Thiel, tra i fondatori di PayPal e uno dei miliardari più influenti della Silicon Valley, ha espresso le sue preoccupazioni sul possibile arrivo dell’anticristo. Tra i suoi possibili legionari c’è anche Greta Thunberg.

Peter Thiel, tra i miliardari più influenti della Silicon Valley, nonché uno dei fondatori di PayPal, ha appena concluso un ciclo di quattro conferenze a porte chiuse a San Francisco in cui ha parlato delle sue idee sulla fine del mondo. Quasi delle lezioni di teologia durante le quali Thiel ha detto delle cose molto stravaganti, di cui una parte è trapelata ed è arrivata fino alla stampa. Ne hanno parlato tra gli altri Reuters, il Guardian e il Washington Post.

Il venture capitalist, grande sostenitore di Donald Trump e del vicepresidente J.D. Vance, si è detto preoccupato di un arrivo in un futuro non troppo lontano dell'anticristo. Ne ha parlato come un "re malvagio" che salirà al potere seminando nelle masse la paura verso una minaccia esistenziale, come le conseguenze disastrose della crisi climatica o l'ascesa dell'IA come tecnologia che governerà il mondo. Una personalità che secondo Thiel potrebbe essere "qualcuno come Greta Thunberg".

Le strane lezioni di Thiel

Gli incontri tenuti da Thiel sono iniziati il 15 settembre e si sono conclusi da poco. I biglietti per partecipare al ciclo di conferenze costavano 200 dollari, ma nonostante ciò sono finiti in poche ore. Come dicevamo prima, le condizioni per parteciparvi erano chiare: dagli incontri non avrebbe dovuto uscire nulla, nessuna foto, video o audio. Tanto che un partecipante che – in base a quanto ricostruisce il Guardian – ha condiviso alcuni suoi appunti dalle lezioni sarebbe stato escluso. Comunque, degli estratti delle lezioni sono arrivati allo stesso giornale inglese da un partecipante che ha voluto conservare l'anonimato.

Da quello che ne è trapelato, sembra che durante queste quattro lezioni Thiel, che oltre aver fondato PayPal ha fatto la sua fortuna come uno dei principali investitori in alcune delle startup tech più di successo degli ultimi anni, come Facebook, SpaceX e OpenAI, abbia esposto le sue teorie sulla fine del mondo, una sua reinterpretazioni dei passaggi biblici sull'Armageddon e l'anticristo a fronte dei più recenti sviluppi della società mondiale.

L'arrivo dell'anticristo

In passato, Thiel ha già esposto le sue idee sui rischi di una vicina fine del mondo: uno delle sue convinzioni più spesso rivendicata è quella secondo cui l'arrivo dell'anticristo sia strettamente connesso con l’idea di un unico stato globale che governerà il mondo intero. Tra l'altro Thiel è anche deciso a farsi congelare quando morirà nella speranza di per tornare in vita se mai un giorno la scienza umana avrà trovato il modo per riuscirci.

Un altro punto centrale sostenuto da Thiel riguarda le modalità con cui l'anticristo otterrà il potere, ovvero sfruttando la paura verso qualcosa che viene presentato come "una minaccia esistenziale", come la crisi climatica o il super potere della tecnologia, una paura che finirà per bloccare lo sviluppo scientifico e i benefici che questo avrebbe potuto portare per l'umanità. L'anticristo è per Thiel "qualcuno che parla di Armageddon costantemente".

Il riferimento a Greta Thunberg

In un passaggio specifico Thiel ha descritto la sua idea di anticristo, citando anche alcuni nomi di personalità particolarmente popolari in questo momento, che starebbero agendo per bloccare lo sviluppo scientifico o tecnologico: "La mia tesi è che nel XVII, XVIII secolo, l'anticristo sarebbe stato un dottor Strangelove, uno scienziato dedito a una sorta di scienza malvagia e folle. Nel XXI secolo, l'anticristo è un luddista che vuole fermare tutta la scienza. È qualcuno come Greta o Eliezer".

In un altro passaggio però, più che all'anticristo vero e proprio, Thiel parla di Greta Thunberg e Eliezer, ovvero Eliezer Yudkowsky, ricercatore che è diventato noto per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti dei rischi dell'IA, come di possibili "legionari dell'Anticristo". Queste le parole di Thiel in base a quanto riportato dal Guardian:

"Nella tarda modernità, dove la scienza è diventata spaventosa e apocalittica, e i legionari dell'anticristo come Eliezer Yudkowsky, Nick Bostrom (un altro filosofo e pensatore fortemente critico dei rischi dell'IA) e Greta Thunberg sostengono che il governo mondiale debba fermare la scienza, l'anticristo è diventato in qualche modo l'anti-scienza".

Un altro dei bersagli di Thiel durante le sue lezioni è stato Bill Gates, il fondatore di Microsoft che come è noto ha promesso di donare praticamente quasi tutto il suo patrimonio, circa 200 miliardi di dollari, alla sua fondazione di beneficenza, per risolvere alcune dei principali emergenze mondiali, tra cui la mortalità infantile e le malattie infettive. Eppure secondo Thiel, Gates è una persona "terribile", una sorta di "Dr Jekyll e Mr Hyde", ma non è abbastanza popolare per poter essere assimilato anche solo lentamente all'Anticristo.

Thiel ha poi aggiunto di aver fortemente consigliato al suo amico Elon Musk, che ha definito "una persona premurosa e intelligente", di togliere la sua firma dal Giving Pledge, il patto creato dietro iniziativa di Gates attraverso cui alcune delle persone più ricche al mondo si impegnano a donare la maggior parte della loro ricchezza a iniziative di filantropi. Musk ha detto che dopo la sua morte a questo fondo andranno 200 miliardi. "Se non stai attento, andranno alle organizzazioni non profit di sinistra che saranno scelte da Bill Gates", ha detto Thiel a Musk, che gli avrebbe risposto: "Che dovrei fare? Non posso certo darli a mia figlia trans, sarebbe brutto".