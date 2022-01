Pensi di conoscere la storia? Wikitrivia ti mette alla prova: ecco come giocarci gratis Come funziona Wikitrivia? Chi gioca riceve una carta rappresentate un elemento di una data storica estratta da Wikidata, piattaforma facente parte della stessa rete di Wikipedia. L’obiettivo è inserire la carta ricevuta nella posizione giusta della sequenza temporale.

A cura di Lorena Rao

Ormai il connubio tra storia e videogiochi non desta più così tanta sorpresa. Sono anni che titoli come Assassin's Creed: Valhalla dimostrano la validità del videogioco come strumento utile all'apprendimento degli eventi del passato, grazie a caratteristiche come l'interazione e il coinvolgimento attivo. Eppure, per tenere allenata la mente, non bisogna per forza ricorrere alle grandi produzioni del settore, ma bastano semplici meccaniche ludiche per garantire il coinvolgimento e l'apprendimento. Ne è prova il successo di Wikitrivia, browser game creato da Tom Watson dedicato alle date storiche. Entrando nel dettaglio, il titolo si presenta come un gioco di carte a quiz, paragonabile a Timeline.

Come funziona Wikitrivia? Chi gioca riceve una carta rappresentate un elemento di una data storica estratta da Wikidata, piattaforma facente parte della stessa rete di Wikipedia. L'obiettivo è di inserire la carta ricevuta nella posizione giusta della sequenza temporale. Nel caso di errore si perde uno dei cuori che compongono la vita. Le carte del gioco riguardano diverse vicende storiche: si va dalla presa della Bastiglia, passando per la Rivoluzione Russa, fino ad arrivare alla nascita dei Foo Fighters. Questo per sottolineare che una disciplina come la storia non è una semplice raccolta di date sugli eventi politici e militari, ma lo studio dell'operato dell'uomo in tutte le sue sfaccettature, musica e cultura pop incluse.

Wikitrivia può essere giocato anche su dispositivi mobile, anche se i comandi risultano molto più fluidi su PC. È possibile supportare il gioco lasciando feedback e riscontri nella pagina ufficiale. Già diversi utenti hanno segnalato diversi errori: alcune domande presentano indizi sulle risposte, inoltre, essendo basato su Wikipedia, può capitare che il gioco presenti informazioni sbagliate. Il supporto dell'utenza diventa quindi fondamentale per portare alle risoluzione di problemi e magagne che inficiano l'esperienza. Superati questi scogli comunque non troppo frequenti, Wikitrivia di Tom Watson si rivela un modo, leggero e divertente, di tenere allenata la mente sugli eventi più importanti della storia.