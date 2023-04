Parte domani Starship, il razzo che porterà l’umanità su Marte: dove vedere il lancio Il vettore di SpaceX farà un viaggio orbitale quasi completo e durerà 90 minuti. Se funzionerà diventerà ufficialmente il razzo più grande e potente al mondo.

A cura di Elisabetta Rosso

Il lancio del razzo Starship del 17 aprile potrebbe essere il primo passo per portare l’umanità su Marte. D'altronde Elon Musk ha creato SpaceX proprio per questo. Quando affittò a giugno 2002 un magazzino al 1310 di East Grand Avenue a El Segundo, Los Angeles, diede il via alla sua personale corsa allo Spazio, creando un fabbrica dove creare razzi ispirati a Star Wars, evitare gli sprechi governativi, e costruire un futuro per gli uomni su altri pianeti.

Domani il test di volo di Starship inizierà alle 13.45 e sarà possibile seguirlo in diretta, ma verrà trasmesso anche alle 21.15 con lo speciale “Starship in diretta: la grande prova, prima della Luna”. Il lancio è una prova generale per aprire la strada ai viaggi sulla Luna, su Marte e come ha spiegato Elon Musk anche oltre. Se funzionerà, Starship diventerà il razzo più potente della Storia. Con i suoi 33 motori che generano quasi 7,5 milioni di chilogrammi di spinta, supererà lo Space Launch System (Sls) della Nasa, che ha debuttato a novembre 2022 nella missione Artemis 1.

Dove vedere la partenza di Starship

In Italia sarà possibile vedere in diretta il test di volo del razzo Starship sul canale Focus, numero 35 del digitale terrestre. Lo speciale delle 21.15, “Starship in diretta: la grande prova, prima della Luna”, sarà condotto dal giornalista e divulgatore Luigi Bignami, in studio saranno presenti come ospiti esperti del settore per commentare il lancio del razzo.

Tra i commentatori ci saranno Francesco Topputo, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di nano-satelliti, Filippo Maggi, ingegnere aerospaziale del PoliMi, esperto di propulsione missilistica e Cesare Guaita, biochimico e divulgatore del Planetario di Milano. Saranno presenti anche gli studenti delle classe di missilistica del Politecnico di Milano

Il viaggio del razzo più potente al mondo

Starship è stato progettato per essere completamente riutilizzabile, secondo Elon Musk questa caratteristica inaugurerà una rivoluzione nel volo spaziale. Il razzo non è solo il più potente mai costruito, ma anche il più grande, misura infatti 120 metri, ma, come ha twittato Musk, potrebbe “crescere” ancora di dieci.

Il test durerà 90 minuti, Starship partirà da Boca Chica, Texas, e compirà un’orbita quasi completa attorno alla Terra, l’atterraggio avverrà nell’oceano Pacifico a largo delle Hawaii. Il team di Starship da mesi sta lavorando al primo volo orbitale del vettore. La scorsa settimana il razzo è stato assemblato presso la Starbase nel Sud del Texas. Ad ogni modo, il primo volo di Starship ma potrebbe essere rinviato anche pochi secondi prima della partenza. Come insegna la Storia, il lancio di un vettore al primo colpo è sempre molto rischioso e delicato.