Ora puoi parlare con Word ed Excel: l’IA scrive, calcola e presenta al posto tuo

Con Agent Mode e Office Agent, Microsoft trasforma Word, Excel in assistenti digitali: basta un prompt per creare report, analisi e presentazioni complete.

Apri Excel, digiti “Analizza le vendite degli ultimi sei mesi e crea un grafico dei trend principali”, in pochi secondi il foglio prende forma. Vai su Word e chiedi “Scrivi un report mensile con i punti chiave e le differenze rispetto al mese scorso”: il documento appare, completo di tabelle, grafici e paragrafi coerenti. Basta un prompt per attivare un assistente digitale che pensa, pianifica e agisce al posto tuo, mostrando ogni passaggio lungo il percorso.

Microsoft ha introdotto una nuova modalità di lavoro assistito dall'intelligenza artificiale chiamata "vibe working" all'interno di Microsoft 365 Copilot. Ci sono due principali funzionalità: Agent Mode per Excel e Word, e Office Agent integrato nella chat di Copilot. Entrambe sono progettate per semplificare la creazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni attraverso semplici comandi.

Come funziona Agent Mode su Word ed Excel

Agent Mode è una versione avanzata dell'assistente Copilot, pensata per "utenti non esperti". Su Excel, per esempio, consente di generare report complessi con dati aggiornati, analisi finanziarie e visualizzazioni. Per farlo è sufficiente un prompt. Su Word, invece, supporta la stesura di documenti, la sintesi di report e la generazione automatica di contenuti, suggerendo anche modifiche e miglioramenti in tempo reale.

Leggi anche ChatGPT Pulse è il nuovo assistente personale che organizza le tue giornate mentre dormi

La funzionalità si basa sul modello GPT-5 di OpenAI e ha ottenuto un punteggio del 57,2% nel benchmark SpreadsheetBench, superando altri strumenti AI come Shortcut.ai e Claude Files Opus 4.1, ma ancora distante dal 71,3% raggiunto dagli esseri umani. redhotcyber.com

Office Agent: l'IA conversazionale per PowerPoint e Word

L'Office Agent, alimentato dai modelli Claude di Anthropic, offre un'interfaccia conversazionale per creare documenti e presentazioni. Pe esempio, è possibile chiedere: "Crea una presentazione sulle tendenze del mercato dell'abbigliamento sportivo", e l'IA risponderà con una struttura di diapositive, ricerche web contestualizzate e una bozza pronta da rivedere. Questa modalità è disponibile tramite Copilot Chat e si distingue per la sua capacità di ricerca web integrata e la generazione di contenuti strutturati.

Disponibilità e accesso

Al momento, Agent Mode è accessibile tramite il programma Frontier per gli utenti di Microsoft 365 Copilot e gli abbonati a Microsoft 365 Personal/Family. È disponibile nelle versioni web di Word ed Excel, con supporto per le versioni desktop previsto a breve. Per utilizzare Agent Mode in Excel, è necessario installare l‘add-in Excel Labs. L'Office Agent è attualmente disponibile per gli utenti statunitensi con abbonamenti Microsoft 365 Personal o Family, sempre tramite il programma Frontier.

Microsoft sta ampliando la scelta dei modelli AI all'interno di Copilot, offrendo sia i modelli OpenAI, sia quelli di Anthropic. Questo approccio consente agli utenti di selezionare il modello più adatto alle proprie esigenze, migliorando le attività di ricerca e creazione di contenuti.