Ora OnlyFans ha la sua accademia, in vendita corsi fino a 1.300 euro per imparare a “generare dipendenza” Il corso viene presentato e sponsorizzato da Martina e Alessia, due creator che da anni lavorano sulla piattaforma. Tra i moduli anche “Psicologia dell’ammiratore perfetto”, con una serie di lezioni su come convincere gli utenti a comprare sempre più contenuti.

A cura di Valerio Berra

Il gancio è un grande classico: “È il primo giorno del mese e sei appena tornata a casa dopo una giornata passata fuori. Decidi di dare un’occhiata al tuo saldo bancario; dopotutto, oggi è il giorno in cui OnlyFans paga il tuo stipendio. Accedi al tuo home banking e lo vedi: un bonifico in entrata pari a 20.148,47 dollari l’equivalente di 18.801,27 euro al cambio attuale”. Il passaggio successivo è chiarissimo: “Vuoi vedere come si fa? Ecco i nostri corsi”. L’eterno ritorno del “Sono veramente euforico”.

Alessia e Martina sono due creator attive da tempo su OnlyFans, la piattaforma nata per proporre contenuti esclusivi che ha cambiato l’industria della pornografia. Sono gemelle, Alessia studia ingegneria e spiega di dedicarsi a contenuti espliciti, Martina è diventata nota su TikTok come commessa di un negozio e riesce a guadagnare da OnlyFans senza spogliarsi. Sui social si presentano come le GioTwins e ora hanno cominciato a vendere libri e corsi di formazione.

ONLYFANS ACADEMY | Martina e Alessia, le due gemelle che sponsorizzano il corso

Come funziona l’OnlyFans Academy

L’offerta è completa. L'OnlyFans Academy è una piattaforma di corsi a pagamento: promette di formare i suoi utenti per capire i migliori modelli di business. I toni sono quelli che si potrebbero trovare in una delle tante piattaforme che propongono corsi (tendenzialmente farlocchi) sulla finanza personale: “È proprio grazie a questa piattaforma che migliaia di ragazze sono riuscite a cambiare la loro vita… …guadagnando in un solo mese l’equivalente di un anno di lavoro “tradizionale””.

Leggi anche Le cripto stanno andando a fuoco: perché questa volta il mercato rischia di crollare davvero

ONLYFANS ACADEMY | Le premesse del corso

La promessa, esplicita, è quella di ribaltare i profili di OnlyFans degli iscritti al corso per trasformarli in una fonte di denaro costante: “Se vuoi avere successo, devi prima comprendere la logica con cui ragiona OnlyFans stesso… il principio base che farà “cliccare” il tuo account, trasformandolo da un posto triste e solitario in una macchina stampa soldi”. Il corso, è meglio specificarlo, sembra un progetto autonomo delle due creator, non un’iniziativa gestita dal board di OnlyFans.

I moduli del corso “per ottenere orde di seguaci”

Il corso si divide per moduli. Si parte con le basi, ad esempio come creare un profilo verificato o impostare nel modo giusto i pagamenti: “Conoscerai alla perfezione tutti gli strumenti presenti su OnlyFans, anche se non hai mai aperto il sito in vita tua e non hai familiarità con i social network”. Poi si spazia verso sui tipi di contenuti o sulle strategie da utilizzare per il marketing.

Si passa dal modulo “Creare contenuti che generano dipendenza” a quello “Caccia automatica”Per ottenere orde di seguaci”, strategia volta a trovare ammiratori su tutti i social network a disposizione. E si arriva anche a “Psicologia dell’ammiratore perfetto”. Qui viene studiato il rapporto con i fan, con l’obiettivo di trasformarli in “AMMIRATORI FEDELI e di lunga durata, pronti ad implorarti di realizzare nuovi contenuti per loro”.

ONLYFANS | Il modulo sul rapporto con gli utenti e l’avvertenza per i contenuti manipolatori

Ricordiamo come funziona OnlyFans. Per vedere i contenuti di account gli utenti devono fare una sottoscrizione a pagamento. Una volta arrivati scelgono ogni mese se rinnovarla o meno. Oltre a poter vedere i contenuti, gli utenti comprano anche la possibilità di parlare con il creator. Il rapporto con chi produce i contenuti quindi è fondamentale: bisogna sempre mantenerlo attivo per sollecitare il desiderio di averne sempre di più.

Facile cadere nella tentazione di manipolare l’utente, ma anche qui si può passare oltre. Nell’offerta di OnflyFans Academy s legge, scritto tutto in maiuscolo: “I contenuti di questo modulo sono estremamente controversi e potrebbero essere definiti “manipolatori” dal pubblico più sensibile. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per l’uso improprio dei concetti qui espressi”.

I prezzi dei corsi di OnlyFans

L’offerta è ampissima. Prima di tutto c’è il gruppo Telegram. È gratis, conta 11.000 iscritti e offre piccoli consigli. C’è poi l’ebook, 17 euro per una serie di strategie base. A questo punto si comincia a salire di prezzo con i corsi: 279 euro per l’OnlyFans Academy Basic, 497 euro per l’OnlyFans Academy PLUS e 797 euro per l’OnlyFans Academy PLUS Masterclass. Il più costoso è l’Onlyfans Academy PLUS ad Honorem: 1.397 euro.

ONLYFANS | Tutte le offerte dei corsi proposti dall’Academy

Una macchina da soldi dove i rischi non esistono

Tutto viene presentato in maniera discretamente asettica e soprattutto finalizzata ai soldi. Le varianti della parola guadagno vengono presentate 14 volte in tutta la locandina. È l’unico metro per valutare l’esperienza sulla piattaforma, si può guadagnare poco o farla diventare una “macchina stampa-soldi”. Nella lunghissima presentazione la parola “rischio” viene menzionata una volta sola volta, con una lezione dal titolo: “Rischi: Tutto ciò che Occorre Sapere in merito ai potenziali Pericoli”.

Eppure il rischio è una parte fondamentale del mercato dei contenuti per adulti, visto che tutto il materiale esplicito pubblicato sulla piattaforma potenzialmente può rimanere nel web per sempre e arrivare nello smartphone di chiunque. Senza contare il rapporto con gli utenti. OnlyFans è aperto a chiunque e sono già parecchie le testimonianze di creator che hanno avuto problemi da utenti che stanchi dei contenuti digitali hanno cominciato a cercarle per un incontro dal vivo. Ma non importa, per OF Academy basta: “Ottenere i risultati che ti spettano”.