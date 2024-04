Ora i miliardari scelgono le vacanze della longevità: flebo a bordo piscina e spa con cellule staminali

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Al posto del solid body wash alla rosa canina ci sono i test sull’età biologica sul comodino, e flebo di vitamina IV a bordo piscina. Le spa sono state sostituite da sessioni di terapia con cellule staminali e infusioni di “fonte della giovinezza”. Nei pacchetti superior è presente anche una diagnosi precoce per il cancro a 1.800 dollari. Sono queste le nuove vacanze per ottimizzare le proprie viscere. Alla base c'è una strana industria della bellezza che macina milioni e attrae i miliardari che non vogliono invecchiare mai. Sono viaggi costosissimi, c'è chi spende 44.000 dollari solo per un pacchetto di trattamenti che promette al vita eterna. D'altronde anche il terrore della morte non va in vacanza, e per questo i miliardari cercano di combatterla nei nuovi resort di lusso.

Le vacanze della longevità si infilano in un filone ben strutturato nella Silicon Valley: il movimento del sé quantificato. C'è un'élite che da ormai trent'anni si è insediata nella Bay Area di San Francisco e porta avanti esperimenti, spesso estremi, per avvicinarsi al sogno dell'immortalità. Tra questi Bryan Johnson, che per invertire il processo di invecchiamento segue una strana routine fatta di bibitoni di cheratina, impulsi elettromagnetici che colpiscono il pavimento pelvico a intermittenza, e rapporti sessuali programmati.

Come sono le nuove vacanze della longevità

Nei resort di lusso non è strano trovare pacchetti per flebo o terapie con l'ozono a partire da 1.200 dollari. Prima la vacanza benessere ruotava intorno a massaggi e trattamenti per il viso, ora i trattamenti sono più invasivi e costosi. I prezzi oscillano tra le centinaia di dollari fino a decine di migliaia. Inclusi nei pacchetti, ci sono anche programmi che promettono di insegnare i segreti centenari della longevità. L'obiettivo non è solo vivere più a lungo, ma posticipare l'invecchiamento e scongiurare le malattie.

"Mi interessava la longevità e cercavo di capire come vivere più a lungo e in modo più sano", ha raccontato al Wall Street Journal Mark Blaskovich, 66 anni, turista della longevità. Per questo ha prenotato un viaggio per conoscere i segreti delle "Zone Blu" del mondo (tra queste la Sardegna) dove la concentrazione di centenari è più elevata, e un ritiro presso la Modern Elder Academy in Messico.

Il mercato della vita eterna

Pat Makozak, direttore senior della spa del Four Seasons Resort Maui alle Hawaii, ha raccontato al Wall Street Journal che un'infusione di “fonte della giovinezza”, costa circa 44.000 dollari, gli ospiti possono prenotare invece un esame del sangue per la diagnosi precoce del cancro per 1.800 dollari. Molto richiesta è l'ozonoterapia, "la procedura prevede un prelievo di sangue, la dissoluzione del gas ozono e la reintroduzione nel corpo attraverso una flebo", ha spiegato Makozak, una seduta costa circa 1.200 dollari.

L'economia della longevità dovrebbe superare i mille miliardi di dollari nel 2024, secondo il Global Wellness Institute. E infatti sempre più resort stanno introducendo pacchetti benessere, per esempio la catena di lusso Canyon Ranch ha lanciato il "Longevity Life" un programma di cinque notti, che parte da un base di 6.750 dollari.

Basta una vacanza per posticipare la morte?

La maggior parte dei trattamenti non sono stati approvati dalla Food and Drug Administration e potrebbero anche causare effetti collaterali, come infezioni, contaminazioni o reazioni allergiche. "Al momento non esiste un solo trattamento provato in grado di prolungare la vita di qualcuno che è già sano", ha spiegato il dottor Mark Loafman. "Alcuni studi sui trattamenti benessere non invasivi, come saune o immersioni fredde, suggeriscono che potrebbero aiutare le persone a sentirsi meno stressate o fornire un temporaneo sollievo dal dolore o un miglioramento del sonno", ma siamo ben lontani dalla possibilità di allungare la propria aspettativa di vita. Ridurre lo stress sicuramente ha un impatto positivo sulla salute, ma forse, per essere più rilassati, basterebbe davvero solo una vacanza.