Oltre 6.000 aerei bloccati a terra, a rischio migliaia di voli: il problema sono le radiazioni solari

Il richiamo è stato lanciato da Airbus. Dopo le analisi fatte su un incidente aeeo del 30 ottobre 2025 il costruttore ha deciso di procedere con un update dei computer di bordo installati su diversi modelli. L’incidente è stato registrato su un aereo della compagnia JetBlue che ha perso altitudine all’improvviso causando diversi feriti.

La comunicazione è arrivata direttamente da Airbus, uno dei più grandi costruttori al mondo di aerei. La società ha spiegato che sono necessari interventi di manutenzioni sui modelli A318, A319, A320 e A321. Il modello A320 è uno dei più venduti di Airbus. Il problema è sempre lo stesso: è stato scoperto che delle radiazioni solari intense potrebbero interferire con il computer di bordo. La manutenzione, spiega la BBC, dovrebbe durare poco. Almeno nella maggior parte dei casi. Come scrivono i giornalisti Theo Leggett e Yang Tian il software dovrebbe essere sistemato in poco tempo per la maggior parte degli aerei. Al momento sembra che saranno necessarie giusto tre ore.

Il problema sono i 900 modelli più vecchi coinvolti in questo blocco: per loro potrebbe volerci molto di più visto che sarà necessario sostituire l’interno computer di bordo. Come anticipa Leonard Berberi sul Corriere della Sera, l’intervento di manutenzione partirà alle 00:59 del 30 novembre. Il problema si estenderà molto probabilmente anche ai passeggeri. Il numero degli aerei richiamati è consistente. Anche se gli interventi di manutenzioni saranno brevi la mole di aerei coinvolti lascia pensare che ci saranno cancellazioni o ritardi a molti voli. Qui vi lasciano un approfondimento sulle cause tecniche dei problemi.

L’incidente da cui è partito il richiamo

Il mandato di correggere il problema è partito dopo le valutazioni tecniche arriva in seguito a un incidente aereo del 30 ottobre scorso. Un A320 della compagnia aerea JetBlue in viaggio era in viaggio da Cancun a Newark. Tra il Messico e New Jersey. Mentre era inserito il pilota automatico, l’areo ha registrato un perdita di altitudine durata diversi secondi. Un tempo ridotto ma abbastanza lungo per causare diversi feriti e costringere l’aereo a un atterraggio di emergenza in Florida. Le analisi hanno identificato una vulnerabilità nell’Elac, il Elevator Aileron Computer. Ora è necessario quindi aggiornare il software.

Chi utilizza gli aerei Airbus A320

Gli aereid ella famiglia A320 vengono usati soprattutto nelle rotte da corta o media distanza. Sono molto diffusi e vengono usati da diverse compagnie low cost, anche europee. Insomma se nei prossimi giorni avete programmato di volare in una capitale europea durante un ponte, fate attenzione agli orari dei voli. Secondo i dati Airbus aggiornati al 2024, Wizz Air ha 83 aerei operativi della famiglia Airbus A320. Vueling arriva a 99. EasyJet a 273. Anche ITA Airways utilizza questo tipo di aerei nella sua flotta: al momento sono operativi 44. La compagnia che ne ha di più è American Airlines: qui sono 399.