Temperature fuori controllo a bordo, oltre 2.000 Boeing segnalati: “Rischio lesioni per chi ci sale”

Dopo due episodi in cui due Boeing 737 MAX hanno avuto un malfunzionamento elettrico che ha fatto alzare le temperature interne all’aero in modo eccessivo, le autorità statunitensi hanno emesso una direttiva straordinaria per evitare ulteriori rischi di sicurezza.

Mercoledì 25 febbraio la Federal Aviation Administration (FAA), l'agenzia governativa del Dipartimento dei Trasporti statunitense che si occupa di aviazione civile, ha emesso una direttiva immediata che si applica a tutti gli aerei Boeing 737 nei modelli 737-8, 737-9 e 737-8200. Nello specifico, l'agenzia di stampa Reuters riferisce che l'avviso riguarda 2.119 aerei in tutto il mondo, di cui 771 aerei immatricolati negli Stati Uniti.

La causa è un malfunzionamento di natura elettrica in un interruttore automatico che regola l'impianto di condizionamento dell'aereo e che potrebbe causare temperature eccessive e fuori controllo sia nella cabina passeggeri che in quella dei piloti, un'eventualità che potrebbe mettere in serio rischio la sicurezza delle persone a bordo. Per questo motivo infatti la direttiva è entrata in vigore all'istante nonostante la procedura standard preveda altre tempistiche.

"Temperature incontrollabili"

La direttiva della FAA è stata emessa dopo due eventi in volo che hanno interessato due velivoli Boeing 737 MAX dalla dinamica molto simile: in entrambi i casi si sono infatti registrate "temperature eccessive in cabina e in cabina di pilotaggio, impossibili da controllare dall'equipaggio di volo utilizzando le procedure esistenti", spiega il Federal Register degli Stati Uniti. Secondo quanto è emerso dalle indagini svolte dopo questi due episodi a causare l'anomalia nel sistema di condizionamento del velivolo è stato un guasto al cavo di terra del sistema elettrico che ha fatto scattare l'interruttore automatico collocato nell'unità di controllo elettrica, nella sezione che fornisce energia ai sistemi che controllano l'aria condizionata e la pressurizzazione della cabina.

Cosa prevede la direttiva straordinaria

Boeing, tra i principali produttori di aerei al mondo, ha detto che sta lavorando a una "soluzione ingegneristica". Intanto la direttiva ha imposto a tutte le compagnie che utilizzano i Boeing 737 di rivedere e aggiornare i manuali di volo dei modelli interessati dall'anomalia entro 30 giorni in modo da fornire all'equipaggio le procedure operative per intervenire in caso si verifichi questa specifica anomalia.

Sebbene nei due incidenti segnalati l'equipaggio sia riuscito a intervenire sulla base delle procedure esistenti, questo malfunzionamento potrebbe infatti rappresentare una grave minaccia per la sicurezza delle persone a bordo. L'anomalia nel sistema elettrico può infatti causare un innalzamento fuori controllo delle temperature nelle cabine che "potrebbe provocare – spiega la FAA – lesioni o incapacità nell'equipaggio e nei passeggeri, che potrebbero rendere impossibile mantenere un volo e un atterraggio sicuri".