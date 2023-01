Oltre 20 bambini sono rimasti intossicati dal Respiro del Drago, la caramella con azoto liquido virale su TikTok Stando a quanto riporta il quotidiano The Guardian al momento non ci sarebbero ancora vittime. L’azoto si conserva allo stato liquido a temperature molto basse: quando viene tolto dai suoi contenitori si trasforma in stato gassoso.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lo snack si chiama “chiki ngebul” o “chikibulis”, due parole che in Indonesia significano “respiro del drago”. È il nome di una caramella tonda e colorata che viene servita nelle strade delle metropoli in una ciotola piena di azoto liquido. L’effetto è scenografico, quando le si mette in bocca sembra che stia uscendo fumo dalla bocca e dalle narici. Mangiarle però è rischioso.

L’azoto si conserva in stato liquido a temperature attorno ai -200° Celsius. A temperatura ambiente si trasforma subito in stato gassoso, creando un fumo denso. Se ingerito provoca ustioni allo stomaco e intossicazione alimentare. Su TikTok i video in cui si mangia il “respiro di drago” sono diventati virali, soprattutto in Indonesia. E ora cominciano a contarsi i primi feriti.

Cosa è successo ai bambini intossicati

Il governo indonesiano ha riportato i casi di oltre 20 bambini che sono rimasti intossicati dopo aver mangiato queste caramelle. Al momento non viene segnalato nessun decesso. A riportare la notizia è il quotidiano britannico The Guardian che ha anche intervistato Dicky Budiman, medico indonesiano e ricercatore di sicurezza sanitaria globale presso la Griffith University.

Secondo Budiman il rischio è che i prodotti alimentari con azoto liquido diventino ancora più virali: "Forse ora queste caramelle stanno diminuendo di prezzo e non solo è più facile accedervi, ma sta anche aumentando il numero di nuove aziende che utilizzano questo azoto liquido. Per alcuni adolescenti, l'esperienza di cose pericolose genera più entusiasmo. E questa è una cosa pericolosa”.