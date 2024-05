video suggerito

Non senti la sveglia? La soluzione al problema potrebbe essere molto semplice Sui social ci sono molti utenti Apple che si stanno lamentando di un piccolo ma cruciale bug: la sveglia del loro iPhone sta suonando a un volume talmente basso che è praticamente impossibile sentirla. Cupertino ha spiegato che è al lavoro per risolvere il problema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Prima o poi è capitato a tutti. Una serata finita troppo tardi, una notte insonne, un allarme diverso da solito o uno a cui siamo abituati. O ancora, lo smartphone finito sotto a un cuscino o scaricato durante la notte. Nelle ultime settimane sembra che questo problema stia capitando un po’ troppo spesso agli utenti che hanno acquistato un iPhone.

Il trend si è affacciato su TikTok. Diversi utenti hanno spiegato di aver avuto problemi con l’allarme del loro iPhone. Certo, scorrendo i video che si possono trovare con le parole chiave iPhone e Alarm non è facile capire chi sta raccontando un problema e chi invece sta usando un trend per portarsi a casa un po’ di visualizzazioni.

Il problema in ogni caso è lo stesso: l’allarme dell’iPhone suona talmente basso che è impossibile da sentire. Tanto basso che chi lo imposta continua a dormire serenamente. Ad elevare questa storia da leggenda urbana a problema effettivo è stata direttamente Apple. Come confermato dal quotidiano britannico The Guardian l’azienda è al lavoro per sistemare il problema della sveglia.

Come verificare le impostazioni della sveglia

Non è chiaro quali dispositivi siano coinvolti in questo bug. E soprattutto non è chiaro da dove sia partito, anche se alcuni utenti suggeriscono che sia correlato a una serie di funzioni che riducono i suoni del dispositivo.

L’unico consiglio valido in questo momento è quello di controllare le impostazione del proprio iPhone per verificare che i problemi delle vostre sveglie non siano legati a qualche comando sbagliato. Per prima cosa dovreste controllare direttamente dall'app Orologio di aver impostato tutte le sveglie in modo correto. Una volta completato questo passaggio, provate a controllare sulle impostazioni. Ecco la procedura da seguire:

Apri Impostazioni

Cerca Suoni

Verifica il volume della suoneria e degli allarmi