Nella stazione di Zurigo puoi trovare un pannello in cui soffocare Putin con un voto Nella stazione di Zurigo, Berna, Ginevra sono state installate delle installazioni elettorali con il volto del presidente russo che rimane senza fiato quando infilano il biglietto del sì al referendum nella sua bocca.

A cura di Elisabetta Rosso

Nella stazione centrale di Zurigo stanno montando un’installazione su schermo interattivo. Un'animazione di Vladimir Putin sorridente che osserva i passanti, poi un ragazzo si ferma, infila all’altezza della bocca un pezzo di carta e lui soffoca. Il foglio in questione è in realtà una busta elettorale e sopra c’è scritto il Sì per il referendum sul clima. "Trasformare in gioco l’esperienza porta a votare persone che prima non sarebbero andate alle urne. Questa è la nostra occasione per opporci a un autocrate insieme come democrazia", ​​​​ha affermato il CEO di Myclimate, fondazione internazionale per il cambiamento climatico, Stephen Neff nel comunicato. Il 18 giugno gli svizzeri saranno chiamati a votare una legge sul clima per ridurre la dipendenza dalla Russia e investire nell'energia rinnovabile. Con l'intelligenza artificiale Deepfake e un gioco di parole “Putinyoutvote” la campagna spinge a mobilitare tutti.

Il referedum della Svizzera sul clima

Già due anni fa, in Svizzera, era stata proposta una legge sul Co2 costruita sul principio "chi inquina paga". Secondo i primi sondaggi c’era una forte sostegno popolare, del 60%, eppure poche settimane prima del voto il No ha guadagnato terreno, e 21 cantoni hanno bocciato l'iniziativa. Secondo Myclimate la popolazione non è stata mobilitata a dovere, per questo l’installazione potrebbe essere un buon modo per sensibilizzare sul tema.

Con il nuovo referendum, la Svizzera intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Per farlo ha proposto diverse misure: investire 2 miliardi di franchi per sostituire impianti di riscaldamento elettrici o alimentati a gas, incentivare le aziende ad adottare l'energia rinnovabile e la produzione ecocompatibile con 1,2 miliardi di franchi. La Svizzera importa circa tre quarti della propria energia. I vettori energetici fossili come la benzina, il diesel e il gas naturale provengono interamente dall’estero, anche dalla Russia, e per questo, come si legge in azzurro lampeggiante sullo schermo dell’installazione elettorale, “con un Sì alla legge sul clima" si tagliano anche milioni di franchi al giorno il per petrolio e il gas naturale russo.

L'installazione di Putin con l'intelligenza artificiale Deepfake

Myclimate ha così deciso di realizzare un’urna elettorale interattiva. Sullo schermo alto 2,20 metri, come dicevamo, c’è un’animazione del volto di Putin, all’altezza della bocca è stata costruita una fessura per inserire le buste elettorali per il “Sì” alla legge sul clima. Non appena il pezzo di carta entra nella bocca di Putin l’animazione cambia, e il presidente russo comincia a soffocare, diventa rosso in volto e si porta le mani alla gola. Il messaggio è semplice, basta un voto per chiudere la bocca a Putin. All’inizio il filmato è stato girato con un attore che assomiglia al presidente russo, poi è stata perfezionata con l’intelligenza artificiale deepfake. All’interno dell’installazione, nascosta dalla schermata c’è invece la cassetta gialla ufficiale della Posta Svizzera che viene svuotata regolarmente per raccogliere i voti. La prima installazione elettorale è stata montata oggi nella stazione centrale di Zurigo, domani e venerdì arriverà anche a Berna e domenica e lunedì nella stazione di Ginevra.