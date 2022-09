Nel 2023 BeReal potrebbe avere delle funzioni a pagamento Le funzionalità base rimaranno gratuite, si potranno invece fare acquisti sull’app, un modo per escludere le pubblicità invasive come modalità di finanziamento.

A cura di Elisabetta Rosso

Cerca di copiarla Instagram, cerca di copiarla TikTok. BeReal, però, non vuole assomigliare né all'una né all'altra. Proprio per questo potrebbe scegliere di monetizzare, non attraverso la pubblicità, ma con acquisti sull’app. L’ultima novità è stata sussurrata al Finantial Times.

Come funziona BeReal

Immaginare qualcosa di diverso. È alla base di BeReal, l’app che vuole spezzare la sovrarappresentazione dei social contemporanei. Quando arriva la notifica si hanno due minuti per postare una foto con la camera fronte e retro. Persa l’occasione bisogna aspettare la notifica del giorno seguente. In più, se non si pubblica non si possono nemmeno vedere i contenuti degli altri profili sul social. Una scelta che potrebbe anche ridimensionare le derive voyeuristiche di Instagram o TikTok.

Da dove arrivano i guadagni

Ancora nulla di certo, ma sembra che anche il metodo di guadagno di BeReal voglia segnare un’ulteriore distanza dagli altri social. L’app infatti sta valutando di aggiungere funzionalità a pagamento. Gli acquisti su BeReal potrebbero assomigliare agli abbonamenti Discord Premium. Ovvero pagare una tariffa mensile per poter usufruire di determinati bonus. Per esempio adesivi digitali. Un modo per escludere le pubblicità dal sistema di monetizzazine. Le funzionalità base dell'app rimarranno comunque gratuite.

Questa scelta denuncia la volontà di non essere solo una moda passeggera. L'aggiunta di funzionalità a pagamento nasce dai suggerimenti di alcuni investitori che vogliono scongiurare la chimera di ogni social: una brusca caduta dopo il grande successo. BeReal aveva 10.000 utenti un anno fa, oggi ne conta 15 milioni. E vale più di 600 milioni di dollari.

Gli addetti ai lavori hanno dichiarato al Financial Times che la rapida crescita di BeReal potrebbe raggiungere "decine di milioni di persone entro la fine dell'anno". Probabilmente la possibilità di fare acquisti sull’ app non sarà disponibile fino al prossimo anno. BeReal, ora, ha altre priorità. Per esempio capire come risolvere le falle tecniche e affinare l’usabilità del app, per gestire milioni di utenti che pubblicano contemporaneamente.