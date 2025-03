video suggerito

Musk continua a bloccare i conti nelle basi italiane, i sindacati: "Serve l'intervento del governo" Secondo i sindacati Fisascat Cisl e Uiltucs sarebbero 4.000 i dipendenti a rischio nelle basi militari USA in Italia. Al centro del caso le richieste ai lavoratori italiani da parte del dipartimento della difesa americano guidato da Elon Musk: "Un'ingiustificata ingerenza nelle modalità di lavoro del personale civile italiano".

A cura di Valerio Berra

Tutto è partito da una mail. Poche righe in cui a inizio marzo il dipartimento del DOGE guidato da Elon Musk chiedeva di rendere conto delle loro attività ai dipendenti civili delle basi militari statunitensi in Italia. Poi è arrivato il resto, carte di credito praticamente azzerate, assunzioni bloccate e rischio licenziamento per chi ha un contratto a termine.

Dopo le dichiarazioni rilasciate in questi giorni, i sindacati che si occupano dei lavoratori italiani nelle basi hanno chiesto l’intervento del governo.

La lettera per fermare le azioni di DOGE

Fisascat Cisl e Uiltucs parlano di 4.000 lavoratori a rischio e spiegano di aver scritto una lettera all’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, al Ministero dell’Interno e al Dipartimento della Difesa USA per difendere i diritti dei dipendenti italiani da quella che definiscono un' "ingiustificata ingerenza nelle modalità di lavoro del personale civile italiano".

Il centro della questione è chiaro. Il lavoro dei dipendenti civili delle basi statunitensi in Italia è regolato da un contratto di lavoro nazionale. Le tutele quindi sono diverse da quelle dei contratti con cui sono assunti i dipendenti federali che sono sotto la lente di ingrandimento del Doge.

La scelta di Elon Musk di bloccare assunzioni, oltretutto in modo retroattivo, e cambiare le condizioni di lavoro si scontra con le norme italiane sul diritto del lavoro.

La posizione dei sindacati

Secondo i sindacati quindi la scelta di Elon Musk di estendere i poteri del DOGE sui dipendenti italiani è illegittima: “La richiesta del DOGE appare non solo immotivata ma anche destituita da qualsivoglia fondamento giuridico poiché il personale è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa in conformità con le mansioni afferenti all’inquadramento contrattuale in cambio della retribuzione”.

Ora il livello dello scontro si alza di un grado. Dopo le lettere e le proteste formali i sindacati hanno deciso di chiedere l’intervento del governo guidato da Giorgia Meloni. Un altro tassello che si aggiunge al complicato puzzle della diplomazia Italia – USA dopo il fasicicolo sulla guerra in Ucraina e quello sui Dazi.