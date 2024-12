Muore dopo una visita di telemedicina, la famiglia fa causa ad Amazon One Medical: “Medici incompetenti”

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Dicembre 2023, manca una settimana a Natale quando Philip Tong si collega in chiamata per una video consulenza con la clinica Amazon One Medical. Non si sente bene, comunica i sintomi agli operatori e dopo la visita chiude il pc. Lo stesso giorno Philip Tong muore. Ora la sua famiglia sta facendo causa ad Amazon, secondo la denuncia, One Medical non avrebbe riconosciuto i sintomi di Tong e il "personale non era adeguatamente formato e qualificato".

"Penso che nessuno si aspettasse che un uomo di 45 anni con l'influenza morisse all'improvviso", ha dichiarato la moglie di Tong. Quella della famiglia Tong sembra essere la prima causa per omicidio colposo intentata contro One Medical, che è stata acquisita da Amazon a febbraio 2023.

Cosa è successo a Philip Tong

Philip Tong lavorava nel settore biotecnologico e nel tempo libero collezionava biciclette, automobili e Lego. Gli è stato diagnosticato il diabete da adulto. Una settimana prima della sua morte ha cominciato ad accusare sintomi influenzali, per questo ha deciso di prenotare una visita.

Quando Tong si è collegato con la clinica sanitaria Amazon One Medical ha riferito i sintomi: fiato corto, tosse con sangue e piedi che stavano diventando blu. Il medico gli ha consigliato di acquistare un inalatore. Ore dopo Tong è svenuto in un pronto soccorso a Oakland, California, ed è morto lo stesso giorno.

Il rischi della telemedicina

La telemedicina è diventata sempre più diffusa dopo la pandemia di Covid-19. Secondo un rapporto del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti oltre un quinto degli adulti si è rivolto a servizi sanitari e visite online. La causa della famiglia Tong mette in dubbio però l'efficacia della telemedicina, soprattutto per pazienti a rischio che potrebbero non essere in grado di riconoscere e comunicare correttamente i sintomi.

Come ha spiegato Simon Rowland, un ricercatore sanitario, al Washington Post, pochi operatori hanno una formazione adeguata per effettuare una diagnosi a distanza, "la formazione in quell'area è agli inizi. Quello della telemedicina è uno scenario clinico che le persone devono comprendere meglio in termini di rischi e benefici".

One Medical segue davvero i suoi pazienti?

One Medical è stata acquistata da Amazon per 3,9 miliardi di dollari a febbraio 2023. La portavoce dell'azienda Samantha Kruse ha dichiarato: "Ci teniamo molto a ogni paziente che serviamo, la qualità e la sicurezza delle nostre cure sono la nostra massima priorità. Siamo orgogliosi delle nostre misure di qualità e sicurezza e dei risultati sanitari che aiutiamo i nostri pazienti a raggiungere. Prendiamo molto seriamente le preoccupazioni relative alla nostra assistenza e ci impegniamo per un miglioramento continuo".

Sembra che One Medical abbia già avuto problemi con i suoi pazienti. Secondo i documenti trapelati a inizio 2024, il personale avrebbe gestito male in più casi le chiamate urgenti di pazienti anziani con sintomi potenzialmente letali. One Medical però ha negato di aver causato danni ai suoi pazienti. "Ci è vietato dalla legge discutere i dati dei pazienti, neghiamo però le accuse, le nostre visite non sono più brevi e la telemedicina non ha avuto un impatto sulle cure fornite da Amazon One Medical."