Muore a 28 anni Idan Ohayon, il tiktoker che pubblicava video in cui scherzava sulla sua obesità La storia di Ohayon ricorda quella di YouTubo Anche Io, il creator italiano morto lo scorso agosto a 42 anni.

140 mila follower su TikTok, 50 mila su Instagram e decine di video pubblicati su diverse piattaforme. Ida Ohayon era un creator israeliano noto per pubblicare video ironici sulla sua obesità. La morte è avvenuta al Barzilai Medical Center di Ashkelon ed è stata confermata dalla famiglia, anche se non state diffuse le cause del decesso. Ohayon aveva un discreto seguito in Israele anche grazie alla sua partecipazione a The Creatoks, uno show andato in onda a inizio estate in cui diversi creator si sfidavano a colpi di contenuti video. I suoi ultimi post si stanno riempiendo di commenti lasciati da fan e amici: “Ti conosco da quando hai cominciato con la rete, mi mancherai caro amico”.

I video di Ohayon sono rimasti tutti su TikTok. In molti si vede il creator mangiare grandi quantità di cibo davanti al suo smartphone o giocare con il suo aspetto fisico. I contenuti sono molto simili a quelli pubblicati da Nikocado Avocado, nickname di Nicholas Perry. Originario degli Stati Uniti, Perry è diventato virale per i suoi mukbang, lunghi video in cui divora senza sosta tavole imbandite con qualsiasi tipo di cibo. Su TikTok sono note le clip che mostrano come si è trasformato il suo corpo nel corso degli anni continuando a portare sul web questo genere di contenuti.

Il caso YouTubo Anche Io

Ma la storia di Idan Ohayon è vicina anche a una vicenda italiana. Noto al web come YouTubo Anche Io, Omar Palermo era uno youtuber con un canale da 500 mila iscritti. Anche lui è diventato famoso in rete pubblicando video in cui lentamente divorare quantità di cibo decisamente superiori alle dosi consigliate. Dopo aver raggiunto un discreto successo, dovuto anche ai suoi modi gentili e pacati, Palermo aveva smesso di pubblicare video suoi social. È morto lo scorso agosto, a 42 anni.