Meloni risponde al tiktoker giapponese: “Hai ragione. Sono pronta per il sushi, però cotto” Il tiktoker giapponese aveva corretto una frase della leader di Fratelli d’Italia e le aveva proposto anche un invito a cena.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Kenta hai ragione”, inizia così il video su Tiktok di Giorgia Meloni. Scandisce bene Konichiwa e fa un inchino. “Ho visto il tuo video e ho imparato qualcosa” dice, e poi lancia la proposta “se è ancora valido l’invito a cena, sono pronta per il sushi, però cotto”. Chiude salutando: "Konbanwa". La storia dell'ultimo TikTok pubblicato da Meloni inizia qualche settimana fa, ad Ancona, durante la campagna elettorale. La leader di Fratelli d'Italia sale sul palco, tenta una gag sulla mano che usa per salutare. Per evitare il richiamo al saluto romano, dice, è meglio fare un inchino: “Così, come i giapponesi. O cho ko”.

Ma "O cho ko" non vuol dire niente, e Kenta, popolare influencer giapponese presente su TikTok, la corregge. Il video per spiegare meglio alla leader di Fratelli d’Italia come si saluta a Tokyo diventa virale. Alla fine l’influencer propone un invito: "Sarei onorato se una sera noi potessimo mangiare insieme un sushi per parlare della cultura giapponese". Giorgia Meloni sta al gioco e accetta l’invito. Intanto sotto al video proliferano commenti. In mezzo c’è anche la risposta di Kenta: “Grazie a lei. La sua pronuncia è perfetta! Sarei onorato di presentare un piatto giappo “okonomiyaki” che è il piatto preferito di Kishida”.