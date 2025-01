L’uomo della strage di New Orleans ha utilizzato gli occhiali di Meta per pianificare l’attacco: i video Shamsud-Din Jabbar, l’uomo che ha compiuto l’attentato di Bourbon Street a New Orleans nelle prime ore del giorno di Capodanno, aveva utilizzato gli occhiali di Meta per filmare la strada e pianificare l’attentato: i video sono stati diffusi dall’FBI. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shamsud-Din Jabbar, l'uomo che ha compiuto la strage di Capodanno a New Orleans ha utilizzato gli occhiali di Meta per pianificare l'attacco

Shamsud-Din Jabbar, l’uomo della strage di Capodanno a New Orleans, in Louisiana, ha utilizzato gli occhiali di Meta per pianificare l’attacco: tra ottobre e novembre 2024, l’attentatore aveva effettuato alcuni sopralluoghi, registrando diversi video con gli occhiali smart: nel primo di questi filmati, diffusi dall’FBI, Jabbar ha ripreso le strade del Quartiere Francese di New Orleans, dove avrebbe individuato in Bourbon Street un luogo idoneo all’attentato.

L’uomo indossava gli occhiali di Meta anche durante la strage, ma non ci sarebbero indicazioni che li abbia usati per registrare o trasmettere in streaming l’attacco costato la vita a 14 persone. L’attentatore era un veterano dell’esercito americano di 42 anni, che aveva giurato fedeltà all’ISIS: nelle prime ore del giorno di Capodanno, alla guida di un pick-up, aveva investito decine di persone in Bourbon Street, per poi aprire il fuoco contro i passanti.

Gli occhiali di Meta sono stati trovati addosso all’uomo, rimasto ucciso nella sparatoria con la polizia: recuperate anche due armi da fuoco, una pistola semiautomatica e un fucile semiautomatico. Prima dell’attacco, Jabbar aveva registrato altre cinque clip, in cui diceva di essersi ispirato allo Stato Islamico.

Leggi anche Ora Luigi Mangione ha migliaia di follower: il caso dello strano video attribuito al sospetto killer

Nel frattempo, gli inquirenti hanno setacciato anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, individuando almeno due filmati in cui Jabbar posizionava alcuni ordigni: il primo video, risalente a poche ore prima dell’attentato, mostra l’uomo posizionare un frigorifero da campeggio all’incrocio tra Bourbon Street e St. Peter Street, poi ritrovato a un isolato di distanza in Orleans Street dopo che “molti visitatori ignari di Bourbon Street l’hanno spostato” secondo quanto affermato da Lyonel Myrthil, agente speciale incaricato dell’FBI di New Orleans.

Un ulteriore filmato mostra Jabbar che, sempre poco prima dell’attentato, lascia un secondo ordigno esplosivo all’interno di un frigorifero “a pozzetto” tra Bourbon Street e Toulouse Street. A un certo punto, l’uomo agita la mano mentre guarda verso Bourbon Street, per poi allontanarsi dal frigo.