L’intelligenza artificiale è in grado di pilotare anche i caccia, la prova nell’esercito degli Stati Uniti Il Dipartimento della Difesa ha svolto i test sopra la base di Edwards, in California. Il progetto va avanti dal 2019 e sta affinando anche le tecniche di combattimento guidato dall’IA.

A cura di Elisabetta Rosso

Nel deserto della California è decollato un aereo. A guidarlo non c'era un pilota, ma un‘intelligenza artificiale, come ha spiegato il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Sono stati effettuati con successo 12 voli di prova su un F-16. Già a inizio dicembre sono state testate manovre avanzate di caccia che simulano un combattimento. L'obiettivo del Dipartimento è fare in modo che l'intelligenza artificiale riesca a controllare un jet, per questo stanno realizzando un sistema di pilota automatico AI in grado di volare, raccogliere informazioni e muoversi in mezzo a uno scontro. Il jet durante l'ultima prova è rimasto in volo per 17 ore sopra la base aeronautica di Edwards.

Il Dipartimento della Difesa sta lavorando al programma AI dal 2019 e ha condotto i primi combattimenti utilizzando simulatori. "È la prima volta che un velivolo di qualsiasi tipo è stato in grado di testare due algoritmi proprietari completamente diversi da due programmi specifici nello stesso giorno, tanto meno in poche ore", aveva spiegato Chase Kohler, direttore delle comunicazioni per il 412th Test Wing e lo US Air Force Plant 42, alla testata Insider.

I piani sull'intelligenza artificiale nell'esercito degli Stati Uniti

Gli ultimi test sono il risultato di anni di ricerca sull'intelligenza artificiale all'interno delle forze armate. Già nel 2020, la Defense Advanced Research Projects Agency, o DARPA, ha testato un scontro aria aria tra un pilota umano di F-16 e l'intelligenza artificiale. Nonostante le vittoria schiacciante dell'IA, i piloti del team avevano spiegato che probabilmente durante uno scontro reale sul campo di battaglia i software avrebbero ancora riscontrato difficoltà, ma la tecnologia sta migliorando e si avvicina sempre di più all'obiettivo del dipartimento, ovvero "sviluppare un'autonomia di guida dell'IA per piattaforme tattiche aviotrasportate" per la sorveglianza, il combattimento oltre il raggio visivo, e il combattimento aereo, come ha spiegato Kohler.

"Il team ha dimostrato con questa campagna di test di essere capace di complesse missioni di test AI che accelerano lo sviluppo e il test delle capacità di autonomia", per il Dipartimento della Difesa, ha dichiarato Malcolm Cotting, direttore della ricerca presso l'Air Force Test Pilot Scuola. In meno di tre anni, gli algoritmi sviluppati dal programma Air Combat Evolution (ACE) della DARPA sono passati da F-16 guidati attraverso simulatori di volo sugli schermi di un computer, al controllo diretto di un vero velivolo.