video suggerito

L’influencer “del perdono” confessa lo stupro di una ragazza sui social: condannato a sei anni di carcere I procuratori dell’Alta Corte di Livingstone hanno spiegato che l’uomo ha toccato la vittima mentre dormiva e che quando si è svegliata l’ha violentata. Il suo nome è stato aggiunto a tempo indeterminato al registro dei condannati per reati sessuali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Craig Strachan, 33 anni, DJ, ha confessato di aver violentato una ragazza in un video su YouTube. "Sono entrato nel suo letto e ho fatto un gran casino mentre ero sotto effetto di droghe", ha detto. Poi ha "scoperto Dio", ha provato a lanciare una carriera come "influencer del perdono", in altre parole insegnare agli utenti come gestire i sensi di colpa, e ora è stato condannato dall'Alta Corte di Stirling a sei anni di prigione. Il suo nome è stato aggiunto a tempo indeterminato al registro dei condannati per reati sessuali.

Katrina Parkes, procuratrice fiscale per i reati sessuali presso l'Alta Corte del Crown Office e del Procurator Fiscal Service (COPFS), ha dichiarato: "Craig Strachan è un predatore che ha aggredito la vittima mentre dormiva. Questo tipo di reato non ha posto in Scozia e i procuratori del COPFS sono impegnati a perseguire la giustizia per le vittime di tali crimini. Vorrei incoraggiare tutte le vittime o i testimoni di reati simili a farsi avanti, a raccontare le loro esperienze e a cercare supporto. Sarete presi sul serio, ascoltati e useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per ottenere giustizia”.

La storia di Craig Strachan

Craig Strachan ha 21 anni quando nel 2013 violenta la vittima nel suo letto a Edimburgo. Nove anni dopo, nel 2022 decide di confessare tutto durante un'intervista sul canale YouTube I'mPossible Conversation. Condivide anche un video dove racconta la sua esperienza.

Leggi anche Guadagna 10 milioni di dollari con canzoni create con l'IA: ora rischia 40 anni di carcere

"Mi chiamo Craig Strachan e, se stai guardando questo video, è probabile che tu stia lottando per perdonare te stesso. Potresti provare sensi di colpa, vergogna, rimorso, potresti avere una paura enorme del giudizio per ciò che hai fatto. Potresti trovarti in una situazione difficile o semplicemente avere un senso generale di confusione su cosa fare dopo. Se è così, per favore non preoccuparti. L'universo ti ha guidato qui per un motivo e il tuo perdono inizia ora."

Cosa sono gli influencer del perdono

Il DJ dopo essersi "avvicinato a Dio", come spiega nell'intervista, decide di diventare un influencer del perdono per insegnare agli utenti ad accettare i propri errori. "Quello che ho fatto mi stava divorando dentro, ho anche pensato al suicidio" racconta Strachan. Per questo decide di aprire un corso.

"Terrò una masterclass e in questa masterclass ti insegnerò i quattro passaggi per il perdono che ho usato per me stesso e per i miei clienti. Condividerò anche con voi la mia storia, perché credo che la mia vulnerabilità vi darà il potere di condividere la vostra. Vi insegnerò anche tecniche come la meditazione, l'uso della legge di attrazione e la visualizzazione per raggiungere il risultato desiderato e per farvi raggiungere il perdono. Per iscrivervi, cliccate semplicemente sul link in alto. Ci vediamo alla masterclass."

La sentenza dell'Alta Corte di Livingstone

I procuratori dell'Alta Corte di Livingstone hanno spiegato durante l'udienza che l'uomo ha toccato la vittima mentre dormiva e che quando si è svegliata l'ha violentata. Ora Strachan è stato condannato a sei anni di prigione. Non solo, non potrà contattare o tentare di contattare la vittima per 20 anni. La giudice Fiona Tait ha spiegato che la confessione online di Strachan ha creato "circostanze difficili" per la vittima, a causa della "attenzione che aveva attirato". La giudice ha poi aggiunto: "Questo reato è molto grave. Di conseguenza, data la gravità del reato, una pena detentiva è l'unica soluzione appropriata nel suo caso".