L’incontro Musk VS Zuckerberg è diventato un videogame a cui puoi giocare gratis Il minigame si chiama Musk VS Zuck ed è stato sviluppato dall’italiana Gamindo. Le grafiche, le animazioni e la meccanica di gioco sono molto semplice. Ma vale la pena fare una prova: le partite durano al massimo una manciata di minuti.

A cura di Valerio Berra

Potremmo provare a chiamarlo meme-game. Programmato in qualche ora, grafica semplice in 2D e comandi intuitivi. Eppure il gioco funziona. La startup italiana Gamindo ha pubblicato il primo videogioco ispirato all’incontro di lotta tra Mark Zuckerberg e Elon Musk. Ormai con buona probabilità nemmeno gli stessi protagonisti sanno con certezza se il loro è un serio appuntamento sportivo o se siamo ancora nel magico ambito dei meme. I due Signori della Tecnologia dovrebbero scontrarsi in un ring da MMA. Elon Musk ha accettato di farsi allenare da un esperto di arti marziali miste. I bookmaker hanno già deciso il loro campione e giusto ieri è circolata la fake news che il combattimento sarebbe avvenuto al Colosseo di Roma.

Almeno nel gioco qualcosa di vero comincia ad esserci. Sviluppato dall’italiana Gamindo, Musk Vs Zuck è un piccolo videogame ambientato al Colosseo. Si possono scegliere due personaggi: Elon Musk e Mark Zuckerberg, ma questo era un po’ ovvio. Una volta iniziato c’è solo un bottone da premere. Gli avversari si attaccano a turno e per caricare l’attacco bisogna selezionare al momento giusto la barra della potenza. In fondo allo schermo c’è un pulsante che oscilla da una parte all’altra, quando si ferma al centro bisogna cliccare per lanciare l’attacco.

L’animazione di Musk VS Zuck

La grafica del videogioco è in 2D ed è tutta ispirata al mondo dei fumetti. I due Ceo sono vestiti da gladiatori. Elon Musk ha una spada mentre Mark Zuckerberg preferisce quello che in gergo tecnico si definisce “mazzafrusto”, uno strumento di legno con una palla di metallo piena di spuntoni attaccata con una catenella. Entrambi hanno delle armature. Per ogni colpo c’è un’animazione. Ogni volta che i due si scontrano appare un’onomatopea sullo schermo. Le mosse sembrano un po’ casuali: non c’è una reale correlazione tra la potenza del colpo e il tipo di animazione. Anche perché semplicemente le due figure si buttano l’una contro l’altra durante tutto l’incontro. Dalla barra della vita si può monitorare l’andamento. Se avete anche solo una discreta coordinazione mano-occhio in un paio di minuti avete finito.